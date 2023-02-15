【高盛推介】阿里巴巴連跌4日　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由上周五(10日)起連跌，周三(15日)低開約0.2%後跌幅擴大，最低見100.1港元的一個月低位。現報100.7元，跌約1.8%，目前為連續第4日下跌。有券商指阿里在MSCI中國指數中的權重將減0.3%至8.76%，預計將有2,810萬美元的被動資金流出。

觀察個股輪證資金流向，好倉與淡倉於周二皆獲資金轉向流入，而過去5個交易日計，則分別共錄得約5,710萬及1,280萬元資金流入。

阿里購24098，行使價110元，2023年5月25日到期，實際槓桿6.3倍，貼價。

阿里購29937，行使價120元，2023年6月7日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿。

阿里購13017，行使價128.98元，2023年7月24日到期，實際槓桿5.9倍，中年期、低街貨。

阿里牛51765，收回價95元，行使價93元，換股比率100，槓桿比率14.2倍，相近收回價近牛中街貨較低。

阿里牛68735，收回價90元，行使價88.5元，換股比率100，槓桿比率8.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.5倍，低面值。

阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率4.8倍，近20元收回距離熊證。

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