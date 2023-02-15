澳洲會計師公會籲派2000元電子消費券　煙草稅倍增

港府將於下周三(22日)公布新一份財政預算案，澳洲會計師公會建議，上半年向所有香港市民派發2,000港元消費券，申領綜援人士、劏房戶、長者、貧窮人口等弱勢社群可獲額外6,000元，料約200萬人受惠，整體開支約250億元。為增加稅收及減少煙民，倡提高「煙草稅」100%，另對不可回收的塑料製品實施徵稅，以減少塑料消耗和產生的廢棄物。

該公會大中華區常務委員會聯席主席陳銘嚴解釋，香港正逐步復常，但派發2,000元消費券「唔多唔少」，加上財金官員曾指出，要照顧基層經濟壓力，認為針對性額外派發，能刺激經濟，亦不會對財政構成太大負擔。

被問到增加煙草稅會否加劇私煙情況，從而導致「因加得減」。陳氏引述執法部門觀點，私煙與煙草稅的關連不大，反而因降低吸煙率，並減輕公共醫療系統的負擔，為下個財年增加約80億元額外收入。

另外，該公會建議將中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」及「預先審批還息不還本計劃」申請期延長一年；重啟「資本投資者入境計劃」，並將對象擴大至中國公民，或推出一項投資移民計劃，以吸引人才。同時，建議政府研究為有意在本港置業的年輕人提供首付援助。

該公會預期今個財年、2022至2023財年財政赤字高達1,260億元，而財政儲備預計為 8,200億港元。該公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚相信，隨全面通關，帶動旅遊、零售、餐飲及運輸業增長，本港經濟慢慢復甦，料下個財年、2023至2024年度有機會錄得盈餘。

【12:11 澳洲會計師公會料港府本財年財赤達1260億】

澳洲會計師公會發表對2023至2024年度預算案的建議。公會建議，提高煙草稅100%，並對不可回收的塑料製品實施徵稅，又提議派發「雙重電子消費券」，所有合資格的香港居民獲派2,000港元，弱勢社群可額外獲派6,000元，另提出薪俸稅寬減維持上限10,000元，免稅額加碼。

公會指，鑑於2022至2023財年預計財政赤字高達1,260億元，財政儲備預計8,200億元，認為香港需要採取大膽行動吸引人才、改善環境和促進經濟發展。

公會表示，隨着跨境出行恢復和防疫措施放寬，今年香港經濟有望會出現反彈。不過，經濟復甦步伐仍受制於市場波動、不確定性以及通脹壓力等。

公會建議提高煙草稅，以降低吸煙率並減輕公共醫療系統的負擔。若煙草稅增加100%，將為2023至2024財年增加約80億元的額外收入。此外，政府應考慮對不可回收的塑料製品實施徵稅，旨在減少塑料消耗和產生的廢棄物。

為了幫助緩解生活成本壓力，公會建議薪俸稅寬減上限維持為10,000元。個人、子女和已婚人士免稅額亦應加碼。政府還應考慮在之後的財政年度，薪俸稅免稅額增幅應至少與通脹保持一致。

為應對高齡化浪潮並減輕公共醫療系統的負擔，公會建議提高強積金計劃和自願醫保計劃自願性供款的稅收減免上限，分別增至100,000元和12,000元。對於並未參與自願醫保計劃的納稅人，公會建議引入稅務扣減，在私營醫療機構產生未賠付的醫療費用和健康檢查費用，最高可減扣12,000元。

公會還建議就電力方面的能源帳單引入補貼，以幫助本地家庭應對不斷上漲的能源價格。

公會指，就緩解人手短缺的問題，政府可以研究為有意在本港置業自住的年輕一代，提供首付方面的援助方案。鑑於中小型企業在吸引和留住人才方面尤其艱難，政府可以考慮為聘用60歲及以上僱員的公司提供額外稅務扣減，吸引該經驗豐富的人才群體重返職場。

香港的低稅率及簡單稅制對吸引企業和投資至關重要。公會希望政府與內地政府部門商討，優化內地與香港「避免雙重徵稅安排」，以幫助香港在區域競爭中脫穎而出，包括降低股息預扣稅率等。此外，公會希望政府能重啟「資本投資者入境計劃」，並將該計劃的資格擴大至中國公民。或者，政府可以考慮推出一項投資移民計劃，為針對戰略性行業進行投資的投資者提供居留身份。

為吸引人才來港工作和居住，公會建議優化「高端人才通行證計劃」，該計劃的成功申請者在首兩個納稅年度的薪俸稅稅率降低50%，收入上限為120萬元。

公會表示，過去兩年中，電子消費劵已經幫助許多中小型企業實現了數碼化轉型。公會建議政府乘勢而上，重啟並增加對「遙距營商計劃」的資助力度，令更多企業實現數碼化並擴大其線上業務。此外，雖然本港目前有必要逐步從之前的擴張性財政政策收緊，不過若政府認為有利經濟復甦，可考慮向香港居民推出因勢調整的電子消費券計劃，並重點支持低收入人士。過去兩年，政府的措施幫助許多中小型企業渡過難關，但當前不確定性仍然存在。公會期望政府能將中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」和「預先批核還息不還本」計劃的申請期限延長一年。