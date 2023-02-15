【高盛推介】保險股跟隨大市回吐 趁低吸納點部署？
2023年02月15日 14:25
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高盛(亞洲)有限責任公司：周三(15日)大市回調，失守21,000點關口，多隻重磅金融相關藍籌股下跌，中國平安周三持平開市後隨即下跌，最低見56.3港元。現報56.7元，跌約2.7%，跌幅較大市深。中國人壽周二(14日)曾重上14元收市，升約1.7%，周三回吐，現報13.52元，跌約3.4%。友邦保險周三也走低，現報84.5元，跌約2.1%。
觀察個股輪證資金流向，平保好倉於本周一錄得約40萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於上周一至本周二共錄得約200萬元資金流入。
另一方面，淡倉於周二獲小量資金轉向流入。友邦淡倉於周二亦獲資金轉向流入，有約50萬元。
友邦購21709，行使價90元，2023年6月23日到期，實際槓桿8.9倍，貼價。
友邦購13083，行使價104.09元，2024年2月6日到期，實際槓桿5.8倍，中期、低街貨。
友邦牛61083，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率5.4倍，相近收回價牛證中街貨較低。
友邦沽29740，行使價77.95元，2023年9月21日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。
友邦熊67875，收回價100元，行使價100.6元，換股比率100，槓桿比率5.3倍，近15元收回距離遠熊。
投資者如看好平保，認購證方面可留意屬活躍條款的平安購(29136)。牛證方面可留意平安牛(65391)，與現價有約12元收回距離。投資者如看淡，認沽證方面可留意屬低面值的低街貨平安沽(29272)。熊證方面可留意平安熊(67850)，與現價有約13元收回距離。
平安購29136，行使價70元，2023年6月8日到期，實際槓桿9.2倍，活躍條款。
平安牛65391，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率4.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.1倍，低面值、低街貨。
平安熊67850，收回價70元，行使價70.6元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，近13元收回距離熊證。
投資者如看好中人壽，可留意屬低面值的中壽購(11653)。
中壽購11653，行使價16.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.6倍，低面值。
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