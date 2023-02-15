羅兵咸永道：內地去年下半年TMT上市宗數較上半年升82%

會計師行羅兵咸永道發表報告指，去年下半年內地科技、媒體及通訊行業(TMT)企業新上市宗數錄124宗，較上半年上升82%；因為集資額達1,335億元人民幣，撇除巨無霸新股(Mega IPO)的影響，較上半年升23%。該行全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人周偉然表示，內地將全面實行註冊制，將進一步提升國內資本市場的發行效率和上市可預期性，將為企業提供更好的融資環境，加上去年美方完成對中概股的審計審查，中概股退市風險減退，投資信心已逐漸回復。

他提到，中港兩地全面通關，企業「熱身」需時，加上下半年為傳統新股旺季，預期今年下半年TMT行業的上市集資活動較上半年活躍，有信心今年全年的集資額勝去年。假設美國結束加息周期，相信資金將釋放到資本市場，並配置在科技行業。

對於美國近日進一步制裁中國企業，周認為，主要涉及較敏感的行業，例如人工智能(AI)，雖然中國本身已是龐大的市場，規模能支持企業自有業務，但地緣政治局勢緊張，或影響部分企業國際化步伐，短期內會有較大困難，受影響的企業或傾向選擇在香港或內地上市，而不屬敏感行業的科企，或會因美股高估值而赴美上市。

市場正待香港聯交所落實特專科技公司上市規則，他指出，該行已接獲不少企業有關新規的查詢，而投資銀行、律師等中介機構亦有向其客戶作宣傳，透露已有潛在企業着手準備循新規上市。