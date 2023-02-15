【摩通推介】美國另一通脹數據PPI周四晚出爐
2023年02月15日 14:57
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（Getty Images圖片）
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：美國1月通脹放緩至6.4%但高於市場預期，加上聯儲局官員言論傾向鷹派，美國10年期債息曾靠近3.8厘，利率期貨顯示6月及之後的預期息率有所提高，美股周二(14日)表現不一。三大指數個別發展，對息口較敏感的納指卻表現最好，再升0.7%。納指重上12,500點，近兩周上落區間介乎12,200點至12,900點。納指波動性低企，吸引投資者開始留意納指牛熊證，一來牛熊證沒有時間值損耗的特性，二來市場上有部分納指牛熊證提供的槓桿比納指窩輪遠高，投資者可到發行商網站搜尋適合自己風險胃納的條款。不過，投資者要注意槓桿愈高的產品，其收回風險愈高(因收回價離納指現貨較近)。以下條款屬風險相對較低的產品：納指牛(49604)，收回價11,500點，實際槓桿8.8倍，2023年6月16日到期。其收回價距納指周二收市價有9%距離。如認為後市仍有下跌空間可注意納指熊(49609)，收回價14,000點，實際槓桿8.4倍，2024年6月21日到期。其收回價距納指周二收市價有近11%距離。
CPI過後，另一反映通脹情況的數據為1月PPI(生產物價指數)，數據將於本港時間周四晚九時半公布。道指周二晚雖回吐0.5%，但即市高位卻逼近今年高位，走勢上實屬偏強。輪證資金流方面，好倉上日錄得約11.4萬港元淨流入，至於淡倉上日錄240萬港元淨流入，淡倉流入金額為2月來最多的一天。道指表現看似作突破，如投資者欲吸納好倉可注意道指牛(49613)，收回價32,000點，實際槓桿13倍，2023年6月16日到期。如認為後市仍有下跌空間可注意道指熊(49631)，收回價36,400點，實際槓桿11倍，2024年3月15日到期。
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