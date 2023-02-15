調查：僅7%港企被視為數碼轉型領導者　落後亞太

星展銀行調查發現，只有7%的香港企業被視為數碼轉型的領導者，落後於亞太地區的11%。此外，32%的受訪者認為人才缺口也是一大挑戰。

數據顯示，促使香港企業實現數碼轉型的三大目標包括：改善業務和團隊之間的合作(35%)、改善客戶體驗(34%)和提升效率(33%)。47%的受訪者認為，從企業文化的角度來看，高效的決策力是取得成功數碼轉型的最關鍵因素。

儘管香港的數碼基礎設施實力雄厚，但與印尼、越南、內地、新加坡和台灣等亞洲市場相比，香港擁有較少的數碼轉型領導者(7%)。然而，33%受訪者被歸類為「蛻變中的領導者」，預料未來幾年本地轉型領導者的整體比例可能會擴大。

大多數受訪的香港企業認為與現有客戶關係疏離(34%)是他們快速轉型的最大阻力，可能是全球通脹加劇導致經濟前景不明所致。他們亦擔心不清晰的企業策略會對數碼轉型造成影響，這解釋了為甚麼不少企業都視擁有共同的戰略願景為成功企業文化的首要因素。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監林永德表示，數碼科技領域人才的競爭愈見激烈，企業領袖因此有責任培養和發展下一代本地科技人才，這不僅能幫助企業加快實現數碼轉型目標及留住專才，亦可以擴大本港在相關領域的領導人才庫。