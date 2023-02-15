道期跌128點 紐油挫逾1%
2023年02月15日 16:11
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報103.57；港匯見7.8488；離岸人民幣(CNH)報6.8563；美元兌日圓報133.35；歐元企1.0716，英鎊處1.2086。金價報1,834美元。布油報84.48美元，紐油報77.89元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨跌128點。
●市後關注點
18:00 歐元區去年12月工業生產
18:00 歐元區去年12月貿易帳
21:15 加拿大1月新屋動工
21:30 美國1月零售銷售
22:15 美國1月工業生產
●恒生指數全日收報20,812點，跌301點或1.43%；國企指數收報7,018點，跌92點或1.3%；科技指數收報4,288點，跌41點或0.97%。主板成交1,123億港元。https://bit.ly/3xpTx7A
-國泰航空1月載客量較疫前跌65%，貨運量按月挫11%。
-瑞信下調財險目標價。
-貨櫃運費較去年高位大冧8成，航運港口股疲弱。
-憂慮大股東減持，安踏體育曾挫近8%。
●滬綜指收跌12點，酒店旅遊股跌1.3%，船舶製造及金融股跌1%，有色金屬股跌0.8%。https://bit.ly/3Xvx7g2
●中國經濟：
-羅兵咸永道：內地去年下半年TMT上市宗數環比升82%。
●美日荷擬禁止尖端晶片生產設備輸華，中國半導體行業協會強烈反對。
●加拿大將停止資助涉及外國政府敏感研究項目。
●調查：僅7%港企被視為數碼轉型領導者，落後亞太。
●瑞浦蘭鈞傳聘瑞信負責IPO，上半年來港籌78億。
●嘉信理財：料年初市場續波動，美聯儲年底開始減息。
●預算案前瞻：
-澳洲會計師公會籲派2000元電子消費券，煙草稅倍增。
●聯儲局作繭自縛？兩專家質疑通脹目標離地。
●澳洲擬啟動存款利率調查。
●星財長黃循財：保護主義盛行，全球經濟恐分裂。
●高盛CEO：美國經濟軟着陸機會增加。
●裁員潮：
-微軟繼續炒人，旗下LinkedIn及HoloLens輪住嚟...
●巴郡上季大幅減持台積電，Apple仍是寵兒。
●美股：
-雪佛龍出售天然氣資產，退出緬甸市場。