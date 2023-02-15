【產經直播】港元弱勢　港股難發圍？

美國1月CPI數據出爐，按年升6.4%略高於預期，加上聯儲局官員表態鷹派，指通脹太高仍需加息，隔晚美股反覆回穩，道指、標指跌幅收窄，納指更倒升，市場已消化加息陰霾？相反港股周三(15日)則反覆下跌，港匯轉弱，金管局再承接149億港元沽盤，恒指輕微高開3點後轉跌，最多跌386點，收市報20,812點，跌301點，港股市底弱成交奀，要打破悶局唔係咁易？

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