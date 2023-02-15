【產經直播】港元弱勢 港股難發圍？
2023年02月15日 16:47
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美國1月CPI數據出爐，按年升6.4%略高於預期，加上聯儲局官員表態鷹派，指通脹太高仍需加息，隔晚美股反覆回穩，道指、標指跌幅收窄，納指更倒升，市場已消化加息陰霾？相反港股周三(15日)則反覆下跌，港匯轉弱，金管局再承接149億港元沽盤，恒指輕微高開3點後轉跌，最多跌386點，收市報20,812點，跌301點，港股市底弱成交奀，要打破悶局唔係咁易？
據港交所數據顯示，有安踏(02020)股東將8,450萬股股份，轉入香港中央結算系統，市場憂慮安踏部署配股，股價跌逾3%，連帶其他體育用品股捱沽。安踏品牌及FILA品牌上季業績均錄得負增長，配股傳聞並非空穴來風？
華虹半導體(01347)派去年第四季成績表，銷售收入達6.301億美元，連續十個季度刷新紀錄，按年升19.3%，股價逆市升4%，高盛亦維持華虹目標價為35.2港元及買入評級，趁人工智能熱潮，晶片股能借勢炒上？
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