財庫局：審慎考慮調整博彩稅建議

何敬康議員周三(15日)在立法會會議上發問，指過去數年，香港的經濟大受疫情影響，防疫抗疫及支援措施亦涉及6,000多億港元支出，而且政府已連續三年出現財赤，而本財政年度財赤亦預計達1,000多億元，有意見認為，政府應增加穩定及恒常的收入，而博彩稅是其中之一。

財經事務及庫務局局長許正宇在會上表示，政府的政策是不鼓勵賭博。然而，由於社會對賭博有一定的需求，政府容許以有限度和受規管的方式，提供合法並規範的博彩途徑以回應公眾所需，避免他們轉向非法賭博。

為增加收入，他表示政府曾於2003年提高博彩稅率，將賽馬特別彩池博彩稅率由19%調高至20%。同年，為打擊非法足球賭博，政府亦將足球博彩規範化，發牌予馬會使其成為香港足球博彩活動的經營者。在2006年，為應對非法投注活動的挑戰及加強規管賽馬博彩，政府對博彩稅制度實施了一系列的改革，其中包括將賽馬博彩由按投注額徵收改為按淨投注金收入(即投注額減去派彩)徵收，以及引入累進邊際稅階制度。

為確保政府財政的可持續性，他指政府會盡可能在不影響民生及維持低稅率政策的前提下，研究不同的措施以增加收入，包括調整稅率。港府會因應政府的財政情況、香港的經濟環境，以及對社會各階層人士的影響等因素，審慎考慮調整博彩稅的建議。

他表示，世界各地的賭博政策不盡相同，博彩稅的制度亦有差異。因此，其他地區的博彩牌照制度(包括發出博彩牌照的數量)未必適用於香港。就香港而言，政府一貫的政策是不鼓勵賭博。

他指，根據現行做法，政府在《條例》下，只向馬會一個機構發出在香港經營足球博彩的牌照，目的是避免因經營者互相競爭而刺激對賭博的需求。考慮到有關安排符合政府一貫不鼓勵賭博的政策並行之有效，現時未有計劃增加足球博彩牌照數目。