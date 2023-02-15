外匯局：1月境外投資者對境內股票投資創歷史新高

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，中國跨境資金流動穩定，境內外匯供求保持基本平衡，1月份企業、個人等非銀行部門涉外收支順差351億美元，按月增長52%；銀行結售匯順差25億美元，綜合考慮其他供求因素，境內外匯市場供求基本平衡。總體看，2023年外匯市場開局良好，市場主體預期平穩，各類交易理性有序。

王春英指，貨物貿易、外商直接投資等跨境資金淨流入繼續發揮基本盤作用，境外投資者對境內股票投資創歷史新高。1月份貨物貿易涉外收支順差387億美元，按月增長9%，處於歷史高位；外商直接投資資金淨流入保持相對穩定。隨着中國優化疫情防控措施，穩增長各項政策措施效果逐步顯現，經濟企穩回升態勢進一步鞏固，外資積極參與境內股票市場，1月淨買入境內股票277億美元，創單月歷史新高。

展望未來，王春英稱，中國經濟長期向好的基本面不會改變，國際貨幣基金組織(IMF)預期今年中國經濟仍將是拉動全球經濟的主要引擎，人民幣資產吸引力進一步增強，跨境資金流動保持穩定的基礎更加穩固。同時，主要發達經濟體貨幣政策緊縮幅度及其外溢影響有所緩和。綜合來看，中國外匯市場更有基礎也更有條件繼續保持平穩運行。