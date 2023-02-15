陽光房地產半年少賺3.9%　派中期息每基金單位11仙

反映較高的利率環境，報告期間之可分派收入為1.982億港元，較去年同期下降8.7%。董事會已通過派發中期息每基金單位11港仙，相當於派發比率93.7%，而按報吿期間最後交易日錄得的收市價3.37元計算，年度化分派收益率為6.5%。

陽光房地產基金物業組合於去年12月31日的估值為176.493億元，較2022年6月30日下降2.5%。此外，陽光房地產基金的資產淨值為135.988億元，每基金單位資產淨值則為8.05元。

主席歐肇基表示，危及全球宏觀經濟穩定性的破壞力量仍具影響力，同時利率將處於較往年為高之水平。幸而，香港之跨境交通管制措施逐步放寬，應為旅遊業帶來商機，並為初見復甦的經濟加添增長動力。公司將密切監察不斷轉變的市場趨勢，並致力保持審慎而靈活的管理策略，以優化基金表現。