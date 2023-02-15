內地商業銀行不良貸款率1.63%　按季跌0.02個百分點

中國銀行保險監督管理委員會公布，2022年第四季度銀行保險業主要監管指標數據。

期內，內地銀行業金融機構本外幣資產總額379.4萬億元人民幣(下同)，按年增長10.0%。其中，大型商業銀行本外幣資產總額156.3萬億元，佔比41.2%，按年增長12.9%；股份製商業銀行本外幣資產總額66.5萬億元，佔比17.5%，按年增長6.9%。

另保險公司總資產27.1萬億元，較年初增加2.3萬億元，較年初增長9.1%。其中，產險公司總資產2.7萬億元，較年初增長9.0%；人身險公司總資產23.4萬億元，較年初增長9.3%；再保險公司總資產6719億元，較年初增長10.9%；保險資產管理公司總資產1036億元，較年初增長0.6%。

而期內銀行業金融機構用於小微企業的貸款(包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款)餘額59.7萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額23.6萬億元，按年增速23.6%。保障性安居工程貸款餘額6.3萬億元。

2022年全年，保險公司原保險保費收入4.7萬億元，按年增長4.6%。賠款與給付支出1.5萬億元，按年下降0.8%。 2022年全年新增保單件數554億件，按年增長13.27%。

至於商業銀行不良貸款餘額3萬億元，較上季末減少83億元；商業銀行不良貸款率1.63%，較上季末下降0.02個百分點。2022年四季度末，商業銀行正常貸款餘額179.7萬億元，其中正常類貸款餘額175.6萬億元，關注類貸款餘額4.1萬億元。

以2022年全年計，商業銀行累計實現淨利潤2.3萬億元，按年增長5.4%。平均資本利潤率為9.33%，較上季末上升0.01個百分點。平均資產利潤率為0.76%，與上季末持平。

2022年四季度末，商業銀行貸款損失準備餘額為6.1萬億元，較上季末減少79億元；撥備覆蓋率為205.85%，較上季末上升0.31個百分點；貸款撥備率為3.36%，較上季末下降0.05個百分點。

2022年四季度末，商業銀行(不含外國銀行分行)資本充足率為15.17%，較上季末上升0.08個百分點。一級資本充足率為12.30%，較上季末上升0.10個百分點。核心一級資本充足率為10.74%，較上季末上升0.10個百分點。