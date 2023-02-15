【股神動向】巴菲特上季大手減持台積電　最新部署如何？

大戶陸續向美國證交會(SEC)遞交季度持倉明細的13F文件，市場最新熱話莫過於股神巴菲特的投資旗艦巴郡上季居然大舉減持台積電的美國預託證券(ADR)持倉86%，要知道巴郡去年第三季才首次買入台積電，並一躍成為第10大持倉，這樣短炒與信奉長線價值投資的巴菲特格格不入。即使台積電上季仍有一定捧場客，可是巴郡今次「彈出彈入」已令台積電台灣股價周三(15日)挫3.67%，其ADR盤前亦跟跌逾6%。

巴郡去年9月底10大持倉(以金額計)當中，股數上季紋風不動有6家，其中美銀繼續是第二大持倉，可口可樂、美國運通、卡夫亨氏、西方石油，以及國際信貸評級機構穆迪亦無增減，去年底依次為第四至第八大持倉。目前最大持倉繼續是蘋果公司(Apple Inc.)，股數上季微增約33萬股，以原先持有8.94億股來計，其實也等同沒變動。

關鍵在於為何那麼快便將「護城河」(抵禦同業競爭的能力)與Apple一樣寬闊的台積電打入冷宮，事關台積電ADR第三季由81.75美元跌至68.56美元後，第四季收復了一半失地，本季更加因為券商以「半導體行業下半年復甦」等理由護航上試100美元關。

股民確實沒必要與股票「天長地久」，南韓主權基金、對沖基金「一哥」橋水、以投資科技股聞名的老虎全球管理、索羅斯戰友德魯肯米勒旗下家族辦公室Duquesne上季更乾脆沽清台積電，可是規模跟巴郡的約5,176萬股、持倉價值大減35億美元(約273億港元)相比，實在差得太遠，可見本來就是「小賭怡情」。

事實上，巴菲特也曾承認，巴郡買入遊戲開發商動視暴雪有投機短炒成分，所以正當微軟收購動視暴雪的交易遇上阻滯之際，上季減貨約12%，而微軟下周也要派人向歐盟抗辯吞併動視暴雪。

著名半導體分析師陸行之相信，減持台積電應該是巴菲特手下的意思。論基本面，台積電的問題在於客戶庫存之變化、5及7納米需求何時回升，以及何時捨得提高低得可憐的派息比率，不知道台積電在資本運用上在想甚麼。

據台媒報道，台積電及旗下世界先進，以及聯華電子並未直接減代工費谷產能利用率，而且私下按訂單大小提供優惠，又認為三星電子傳出減價不會立即令生意明顯改善，因為轉單成本高昂。

其他台灣證券界人士仍長線看好「護台神廠」，指台積電的技術優勢、產能利用率將逐漸改善，正吸引很多國際資金加倉。事實上，著名對沖基金經理科恩主理的Point72、加拿大皇家銀行(RBC)上季分別增持台積電202.79%和39.14%，至120.16萬股及2,090.45萬股。

不管如何，市場關注台積電海外設廠的盈利能力是不爭事實。據報台積電創始人張忠謀去年與竄訪台灣的美國前眾議院院長佩洛西對談，讚揚《晶片法案》提振本土晶片生產的補貼是「好開始」，對台積電能獲撥款感到高興，但質疑美國組建本土半導體供應鏈要持續「課金」，以及美國製造業有沒有足夠人才，華府為台灣的安全「投資」才最實際。

中美晶片戰方面，荷蘭光刻機巨頭ASML宣布，近日發現一名中國前員工不當使用公司技術相關的數據，但對業務應該沒有重大影響。