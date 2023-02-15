華夏基金：港股再調整壓力不大　看好受惠經濟復甦板塊

市場憧憬中國經濟重啟利好投資環境，華夏基金(香港)研究部主管兼投資經理張鈞表示，參考歷史數據，當港股從谷底反彈第一波後，便會回調8%至15%，而恒生指數現已回調約8%，認為港股再調整壓力不大。同時看好旅遊、消費、零售等板塊受惠經濟復甦，而在政策支持下，偏好科技創新、醫療保健、ESG(環境、社會及管治)等板塊。

他又指，今年海外中資股市場的表面有望跑贏A股市場，由於海外股市過去兩年受到多重內外部因素影響，估值大幅調整，自美元指數回落、中國經濟復甦、房地產和平台經濟等行業政策回暖， 看好後續估值有進一步修復空間。

該行預測今年中國外需走弱、內需復甦，國內生產總值(GDP)增長約5%，並呈「前低後高」格局。參考海外的新冠疫情復常經驗，在重新開放的首兩個季度，生產、消費會較為疲弱，中期而言，製造業恢復較好，惟服務業有所分化，認為中國在消費、勞動力市場的中期向好，通脹則有較高不確定性，糙全年中國居民消費價格指數(CPI)為1.8%，與2022年的2%相若。不過，在全球緊縮緊縮、儲蓄消耗、財政衰退等因素下，需求下滑，今年中國出口面對較大壓力，預期全年出口增速減少6%。