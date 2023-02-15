半新樓又錄蝕讓！大埔兩房4年帳面輸62萬沽

樓價已從高位回落相當幅度，近年出售的半新盤不時錄得蝕讓成交，其中大埔天鑽兩房戶以765萬元售出，原業主持貨約4年帳面損失約62萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明透露，柴灣杏花邨11座低層8室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望樓景，附裝修，以700萬元易手，呎價約14,737元，新買家屬於用家。

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨為25座高層1室，實用面積約614方呎，三房間隔，望全海景，獲同區換樓客以990萬元成交，呎價約16,124元，原業主於2013年2月以約820萬元購入，轉手帳面獲利約170萬元，升值約21%。

●中原楊文傑指，鰂魚涌御皇臺2月錄得3宗買賣，包括中層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，望山景，以銀主盤方式放盤，開價800萬元，後減至720萬元，最終以698.2萬元易手，呎價約15,655元。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙豪苑3座高層F室，實用面積約333方呎，兩房間隔，以460萬元成交，呎價約13,814元，單位原先叫價528萬元，放盤約4個月，最終減價68萬元成交。

●中原伍國俊表示，何文田君逸山低層C室，實用面積約482方呎，兩房間隔，以808萬元易手，呎價約16,763元，原業主於2005年4月以295萬元一手購入，持貨長達近18年帳面獲利513萬元離場。

●香港置業黎俊華指，西長沙昇悅居6座低層D室，實用面積約491方呎，兩房間隔，以約798萬元放盤僅1日，即獲區內客洽詢，經議價後減價至765萬元易手，呎價約15,580元，新買家為首置客。

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨2月暫錄約25宗買賣，上月全月32宗，屋苑5期蘭秀道18號低層A室，實用面積約560方呎，兩房間隔，望內街景，最初開價670萬元，議價後以630萬元成交，呎價約11,250元，新買家為同區上車客。

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新界區

●美聯王梓岐表示，東涌藍天海岸2座低層H室，實用面積約561方呎，兩房間隔，新買家看好區內發展，以690萬元承接單位，呎價約12,299元，原業主於2014年以505萬元購入物業，逾8年帳面獲利185萬元，期內物業上升約37%。

●中原王文彬指，東涌東堤灣畔2座高層E室，實用面積約521方呎，兩房間隔，享海景，裝修屬原裝，叫價680萬元，放盤3日微減5萬元，即以675萬元沽出，呎價約12,956元，新買家為上車客。

●中原范德輝稱，房協青衣綠悠雅苑3座高層F室，實用面積約696方呎，三房間隔，去年12月未補價第二市場開價975萬元，放盤不久便獲買家洽購，經過3個月的拉鋸，累減約一成，以868萬元沽出，呎價約12,471元，新買家為上車客。

●中原伍潔玲表示，荃灣萬景峯2座中層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，享內園景，本月初放盤，開價1,050萬元，放盤不足半個月，以980萬元沽出，呎價約19,291元，新買家為同區分支家庭，原業主於2019年8月以938萬元買入，帳面獲利42萬元。

●中原1余俊文表示，荃灣麗城花園3期2座高層E室，實用面積約728方呎，套三房間隔，享全海景，開價980萬元，新買家剛賣出外區自住物業，即日到屋苑「翻睇」，議價8小時，獲減價60萬元，即以920萬元成交，呎價約12,637元。

●美聯陳偉健透露，葵涌區內2月暫錄約13宗買賣，月海灣1座高層F室，實用面積約396方呎，兩房設計，最初放盤叫價630萬元，近日原業主下調至580萬元，獲買家洽購，雙方議價18萬元，終以562萬元成交，累減68萬元，呎價約14,192元。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心4座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，獲區內首置客見屋苑可飼養寵物，加上原業主增加議幅，累積減價22萬元，遂便決定以528萬元購入自用，呎價約11,604元。

●中原陳家富表示，屯門海翠花園4座高層C室，實用面積約521方呎，兩房間隔，享避風塘海景，開價510萬元，放盤兩個月，零議價沽出，呎價約9,789元，買家為外區上車客，睇樓一星期，見市旺怕遲買會貴，快速購入單位自用。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋兆安苑D座中層1室，實用面積約495呎，兩房間隔，區內首置客見單位有裝修，決定即睇即買，已補價自由市場以405萬元購自住，呎價約8,182元。

●祥益古文彬稱，屯門新屯門中心8座低層A室，實用面積約501方呎，兩房間隔，新買家為區內上車客，原業主放盤時叫價670萬元，累減200萬至470萬成交，呎價約9,381元，屬市場價。

●美聯理張國成指，元朗朗屏8號1座高層G室，實用面積約482方呎，兩房間隔，外區換樓客擔心錯失樓市升浪，賣出單位後翌日即決定「零議價」，於情人節斥710萬元購入上述單位，呎價約14,730元。

●美聯林振華表示，元朗區單日錄得5宗交投，包括朗屏8號3座中層C室，實用面積約493方呎，兩房設計，新買家為外區上車客，見近日成交加快，雙方議價6萬元，以694萬元購入，呎價約14,077元。

●美聯馮根明稱，元朗世宙3座中高層H室，實用面積約429方呎，開價700萬元放售套現，雙方議價10萬元，終以690萬元成交，獲首置客承接，呎價約16,084元，原業主於2015年以557.4萬元購入，持貨逾7年帳面獲利約132.6萬元。

●中原劉德興表示，上水粉嶺區2月至暫錄約35宗二手買賣，其中粉嶺中心B座中層7室，實用面積約535方呎，三房間隔，放盤時開價約600萬元，議價後以575萬元易手，呎價約10,748元，新買家為一對年輕夫婦。

●美聯王子超稱，粉嶺花都廣場4座低層E室，實用面積約370方呎，減價23萬元，以455萬元售出，呎價約12,297元。原業主於2009年4月以約120萬元入市，現帳面帳利約335萬元或約2.8倍。

●中原吳華彩稱，大埔天鑽11座低層C單位，實用面積約583方呎，兩房間隔，開價約840萬元，議價後以765萬元易手，呎價約13,122元，新買家為用家客，為住近家人入市，原業主於2019年以約827萬元購入，約4年帳面蝕讓約62萬元，或貶值約7.5%。

●中原吳嘉權指，火炭銀禧花園2月暫錄6宗買賣，屋苑2座中層E室，實用面積約506方呎，兩房間隔，放盤時開價約600萬元，放盤翌日零議價易手，呎價約11,858元，新買家為用家。

●中原陳敬天表示，沙田第一城18座中層A室，實用面積約515方呎，三房間隔，開價約780萬元，議價後以726萬元易手，呎價約14,097元，新買家為用家，原業主於2000年以195萬元，持貨23年轉售帳面獲利531萬元，單位升值約2.7倍。

●美聯黃錦瀚稱，沙田第一城50座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，原業主放售單位套現，以520萬元易手，呎價約17,105元，原業主於2015年以390萬元購入，持有該物業逾7年帳面獲利130萬元，期內物業升值逾33%。

●中原曾展鵬透露，沙田及大圍區2月暫錄約94宗買賣，沙田河畔花園E座高層6室，實用面積約269方呎，兩房間隔，放盤一日內以400.8萬元易手，呎價約14,900元，新買家為區內年輕上車客，獲父母資助首期上車。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山中心1座高層C室，實用面積約364方呎，兩房間隔，享全海景，放盤3個月，叫價680萬元，微減10萬元，以670萬元沽出，呎價約18,407元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋錦鞍苑B座高層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望海景，放盤1個月，原先叫價490萬元，減價31萬元或約6.3%，已補價自由市場以459萬元沽售，呎價約11,446元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區2月暫錄約90宗二手買賣，按月升約20%，曉峯灣畔3座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價約730萬元，議價後以706萬元易手，呎價約14,647元，新買家為上車客。

●美聯黃麗貞指，將軍澳居屋富康花園3座高層D室，實用面積約592方呎，套三房間隔，在零議價情況下，獲取得白居二資格的用家在未補價第二市場以520萬元承接，呎價約8,783元。

●香港置業表示，將軍澳夾屋旭輝臺1座低層D室，實用面積約611方呎，三房間隔，以710萬元放盤約兩星期後，獲外區客洽詢，雙方經議價後以628萬元易手，呎價約10,278元，低市價約2%，新買家為首置客，睇樓兩次即入市自住。

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