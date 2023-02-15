中環甲廈平均呎價重返3萬水平　按月上升約3.6%

隨着中港全面通關，商務活動逐漸復常，寫字樓市場恢復交投動力。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，1月本港分散業權甲級商廈售價及租金上升，分別按月升約2.4%及約0.5%，其中，中環甲廈平均呎價重返3萬港元水平。

該行營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，經濟出現復甦迹象，令寫字樓市場氣氛好轉，租售價略為反彈，其中指標甲廈售價受到港島核心區帶動，上環、中環、灣仔等地區表現不俗。其中，中環甲級商廈平均建築呎價按月升約3.6%至約30,406元，惟仍未回復至疫情前的價格水平，呎租約46.8元，較去年12月下調約2.6%。

上月50大指標甲廈成交量回暖，共錄8宗成交，當中，上環甲廈呎價約29,214元，較去年12月上升約5.1%，平均呎租約39.9元，按月回升約7.6%。至於金鐘甲廈呎價約23,958元，按月則回落約3.4%，平均呎租約43.6元，按月漲約1.3%。另外，灣仔商廈呎價及呎租分別約27,163元與約49元，按月上升約17.5%及下跌約3%。

該報告又指，上月整體甲廈空置率持續高企，整體指標甲廈空置率約10.2%，按月回落0.1個百分點。其中，中環空置率約8.4%，按月回升0.1個百分點，而上環空置率約9.6%，按月大減約一個百分點。灣仔及銅鑼灣減少約0.4個百分點至約7%，金鐘亦挫約0.1個百分點至約8.9%，尖沙咀則維持約9.8%。另外，分散業權乙級商廈售價及租金則錄得輕微跌幅，按月下跌約1.5%及約0.6%。