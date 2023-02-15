細價樓多蝕讓！錦豐園兩房3年貶12% 何文田一房6年輸錢走

樓市交投趨旺，惟樓價仍未見明顯反彈，近年入市業主仍未「望見家鄉」，尤其是細價樓市場。荃灣錦豐園兩房單位辣招稅鬆綁，即以449.8萬元沽出，期內帳面貶值逾12%。何文田加多利軒一房戶累劈250萬元售出，較6年前購入價帳面仍低逾40萬元。

利嘉閣黃偉樂表示，上述單位為錦豐園1座中層A室，實用面積約340方呎，有裝修，原先叫價約460萬元，由於同區500萬元以下放盤減少，累減10.2萬元沽出，呎價約13,229元。原業主2020年2月以515萬元購入，3年辣招稅屆滿即轉手，帳面虧損約65.2萬元。

半新盤蝕賣情況亦慘烈。中原余社朝指，加多利軒高層K室，實用面積約246方呎，一房間隔，放盤已近3年，最初開價達780萬元，隨市況不斷減價，日前以530萬元獲單身人士購入自用，呎價約21,545元。據了解，原業主於2017年以573.7萬元入市，帳面跌價約7.6%。

屯門御半山再錄損手。市場消息透露，項目1A座兩房單位，實用面積約447方呎，最近叫價已調減至648萬元，市傳終以634萬元售，呎價約14,183元。單位2018年以逾750萬元登記購入，約5年帳面貶值逾15%。

同區單幢納米盤菁雋，本月亦再錄虧蝕個案。消息稱，該廈一個中層單位，實用面積約169方呎，曾叫價300萬元，市傳以283萬元轉手，呎價約16,746元。單位逾3年多前購入，最新成交價帳面仍低近5%。

為求出貨，部分業主繼續減價。中原吳華彩表示，大埔天鑽11座低層C室兩房戶，實用面積約583方呎，開價約840萬元，有買家為鄰近家人居住，議價後以765萬元入市，呎價約13,122元。原業主於2019年以約827萬元購入，約4年帳面蝕讓約62萬元。

世紀21奇豐廖振雄稱，西貢逸瓏海滙3座地下連花園單位，開價980萬元，終減價90萬元，以890萬元沽，呎價約15,318元，原業主持貨約5年，帳面損失59萬元。