新盤鬥快推 兆康項目明上樓書 藍田項目明開價
2023年02月15日 22:02
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兩個矚目新盤的推廣及宣傳攻勢一浪接一浪，帶動樓市氣氛。屯門兆康項目鐵定明日上載樓書及開放示範單位之際，藍田港鐵站的樓盤亦預告明日開價。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期明日上樓書
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期，周三(15日)繼續軟銷工作。新地代理總經理陳漢麟表示，該盤將於周四(16日)上載樓書及開放示範單位予傳媒參觀，有機會月內展開銷售。
●藍田港鐵站的KOKO ROSSO明日開價
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO計劃於周四(16日)公布首張價單，發展商透露會提供適合首次置業人士的付款計劃。該公司常務董事黃光耀表示，首張價單將提供不少於80伙，單位會集中於第6座，價格會參考同系列第一期及第二期，定價吸引，料全數單位折實價低於1,000萬元。
●長沙灣愛海頌三房1,619萬元招標沽 較兩年前折實售價平逾兩成
據項目成交紀錄冊顯示，近期劈價清貨的長實集團(01113)長沙灣愛海頌，周三(15日)透過招標形式沽出3座40樓A室，實用面積771方呎，三房間隔，設545方呎天台，成交價1,619.8萬元，呎價約21,009元。資料顯示，上述單位曾於2020年11月時以價單形式發售，當時該單位定價為2,675萬元，折實價為2,113.25萬元。惟該單位期後轉以招標發售。
●旺角利奧坊系列周日共發售17伙
恒基地產(00012)旗下的旺角利奧坊系列項目，周三(15日)上載銷售安排，將於本周日(19日)共發售17伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊‧壹隅加推15伙於本周日發售，當中包括13伙一房戶及2伙兩房戶，實用面積由265至447方呎，折實售價564.78萬至1,120.49萬，折實呎價21,312至25,067元。據最新價單顯示，當中有兩伙一房戶已經提價約2%。
同系列的利奧坊‧曦岸亦將於同日發售兩伙，包括1伙一房及1伙兩房，實用面積260方呎及382方呎，折實售價739.08萬及970.74萬元，折實呎價25,412及28,426元。
●白石角海日灣三房呎價約14,965元
大埔白石角海日灣周三(15日)招標沽出COURT B的2座1樓A室，單位實用面積877方呎，三房間隔，以1,312.4萬元成交，呎價約14,965元。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna三房891萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周三(15日)售出第8A座3樓A室，實用面積674方呎，三房間隔，以891.18萬元沽出，呎價約13,222元。項目同日更新部分價單，將兩伙三房單位的定價提高約3.8%。資料顯示，該盤提供164伙，迄今已沽出近九成單位。
●觀塘凱滙兩房呎價約20,883元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，近日交投步伐加快，最新沽出第2座43樓F室，實用面積594方呎，兩房間隔，成交價1,240.46萬元，呎價約20,883元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售625萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，最新沽出第6A座3樓A9室，為實用面積408方呎的兩房單位，成交價625.83萬元，呎價約15,339元。
●啟德澐璟單日沽兩伙 涉逾1.1億元
個別臨海新盤頻頻錄得交投。由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周三(15日)再錄兩宗成交，總成交金額逾1.1億元。
上述最新成交單位包括第1座10樓B室，實用面積1,870方呎，四房間隔，以8,148.6萬元成交，呎價43,575元。另一伙為第6座32樓A室，實用面積950方呎，三房間隔，成交價3,539.1萬元成交，呎價約37,254元。該盤2月至今已沽出21伙，吸金逾9億元。