新盤鬥快推　兆康項目明上樓書　藍田項目明開價

兩個矚目新盤的推廣及宣傳攻勢一浪接一浪，帶動樓市氣氛。屯門兆康項目鐵定明日上載樓書及開放示範單位之際，藍田港鐵站的樓盤亦預告明日開價。

●屯門兆康NOVO LAND第2B期明日上樓書

●藍田港鐵站的KOKO ROSSO明日開價

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO計劃於周四(16日)公布首張價單，發展商透露會提供適合首次置業人士的付款計劃。該公司常務董事黃光耀表示，首張價單將提供不少於80伙，單位會集中於第6座，價格會參考同系列第一期及第二期，定價吸引，料全數單位折實價低於1,000萬元。

●長沙灣愛海頌三房1,619萬元招標沽 較兩年前折實售價平逾兩成

●旺角利奧坊系列周日共發售17伙

同系列的利奧坊‧曦岸亦將於同日發售兩伙，包括1伙一房及1伙兩房，實用面積260方呎及382方呎，折實售價739.08萬及970.74萬元，折實呎價25,412及28,426元。

●白石角海日灣三房呎價約14,965元

大埔白石角海日灣周三(15日)招標沽出COURT B的2座1樓A室，單位實用面積877方呎，三房間隔，以1,312.4萬元成交，呎價約14,965元。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna三房891萬元沽

●觀塘凱滙兩房呎價約20,883元

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售625萬元

●啟德澐璟單日沽兩伙 涉逾1.1億元

上述最新成交單位包括第1座10樓B室，實用面積1,870方呎，四房間隔，以8,148.6萬元成交，呎價43,575元。另一伙為第6座32樓A室，實用面積950方呎，三房間隔，成交價3,539.1萬元成交，呎價約37,254元。該盤2月至今已沽出21伙，吸金逾9億元。