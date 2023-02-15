恒大物業134億存款遭強制執行　中國恒大獨立調查出爐

該公司公布，於2020年12月28日至2021年08月02日期間，恒大物業的六家附屬公司(分別是為金碧物業、金碧恒盈、金碧華府、恒大恒康、金碧世家和金碧恒康)通過多間銀行，為多家第三方公司(作為被擔保方)融資提供該質押，相關的資金透過部分被擔保方及多家通道公司(扣除費用後)劃轉至該集團。

總體而言，自2021年9月至12月期間，因質押擔保期限屆滿，觸發質權實現條件，被銀行強制執行的恒大物業附屬公司存單質押的總計價值為134億元人民幣(下同)。

上述質押可分為三組：第一組存單質押擔保20億元、第二組存單質押擔保27億元及第三組存單質押擔保87億元。

而質押的背景及原因為2020年12月中至下旬，基於該集團的資金需求，該集團提出開展一個專項融資業務，具體方案為利用附屬公司對外做質押，為第三方向銀行申請融資提供擔保，第三方融資所獲取資金投入到該集團，以支付在2021年2月的負債及╱或應付款。隨後，該質押的目的，是繼續利用專項融資業務，為該集團的其他營運及財務需要獲得資金，包括支付在2021年不同時間點到期的負債及╱或應付款。

該公司時任執行董事夏海鈞和潘大榮以及該公司及恒大地產時任的執行總裁柯鵬參與了該質押的相關安排。鑑於此，董事會決議並要求他們辭職。經調查後，獨立委員會不建議恢復夏氏、潘氏或柯氏的原有職位。

對於補救措施方面，該公司正與恒大物業商討償還該質押所涉及款項的方案，方案主要透過該集團轉讓資產予恒大物業抵銷相關款項。在有關償還方案落實後，該公司將發出進一步公告。

另應該公司的要求，該股份已由2022年三月二十一日上午九時正起於聯交所停止買賣。股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。