美股全線向下　Airbnb績後逆市升11%

專家警告美國或難以達成2%通脹目標之際，美國經濟數據參差，美股周三(15日)早段全線向下，道指跌188點，至33,900點；標指跌21點，至4,114點；以科技股為主的納指跌34點，至11,925點。

美國1月零售銷售出乎按月勁增3%，高過市場預期的2%增長，為2021年3月以來最大增幅；扣除汽車後零售銷售按月升2.3%，增幅遠高過預期的0.9%。同期工業生產按月無升跌，預期為0.5%增長，去年12月數據亦由原來的0.7%跌幅，向下修訂至下跌1%。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,794點，跌27點，低水18點。

嘉信理財香港理財顧問林長傑認為，上月美國通脹超出預期的幅度不大，市場將繼續觀望美國勞工市場及內地經濟重啟對物價的影響，繼續估聯邦基金利率預測在5至5.25厘見頂，年底掉頭減息。不過，標指未來幾個月仍較波動，看好高息率及現金流強勁的企業，如通訊、醫療保健及公用股。

通脹水平與聯儲局2%目標相距甚遠，開始有聲音指問題可能出現在目標2%上。國際貨幣基金組織(IMF)前首席經濟學家羅格夫表示，聯儲局當初應將目標設定在3%，而非2%，又指通脹將處在高位更長時間。

企業消息方面，股神巴菲特愛股卡夫亨氏上季收入按年增長10.01%至73.81億美元，整體毛利率32.02%，按年大致持平，並轉賺8.9億美元，惟不論北美抑或國際市場，不計業務增減及匯率等因素的內生收入增長，均低於價格漲幅，即銷量受影響。該企預期，本年仍有「高單位數」的成本通脹，內生收入增長指引為由9.8%減慢到介乎4至6%，但定價和經營效益有助經調整毛利率復甦。卡夫亨氏跌0.5%。

渤健生物(Biogen)上季收入按年倒退6.94%至25.44億美元，其中治療脊髓肌肉萎縮症的藥物「Spinraza」需求強勁，乃僅兩隻收入按年有增長的藥物之一，同季純利按年增長49.48%至5.5億美元。本年收入料有「中單位數」跌幅，每股盈利指引中間值等同倒退約12%，股價跌0.35%。

跨國民宿短租平台Airbnb需求大增，去年更首錄全年盈利，截至去年12月底止年度賺18.93億美元(約147.65億港元)，並預告今季需求繼續強勁，收入指引介乎17.5億至18.2億美元，下限已高於市場平均預期的16.8億美元，相當於按年增長16至21%，股價升11.49%。