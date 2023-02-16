東方日報B1：金管托港元　再斥百四億

港元與美元息差擴闊至兩厘以上，沽港元買美元的套息交易活動湧現，外媒形容是對沖基金史上最吸引的豪賭機會。港匯周三(15日)再觸發弱方兌換保證，金融管理局於紐約時段、即本港時間周三早上承接148.68億港元沽盤，以捍衞聯匯制度，是去年5月啟動接錢行動以來單次最大，本港銀行體系結餘今日料跌至約770.05億元。

計及周三，金管局已連續兩日入市承接約190.91億港元沽盤。港匯周三介乎7.8439至7.8499兌每美元，截至晚上11時，港元報7.8490。香港銀行同業拆息(HIBOR)個別發展，與樓按相關的一個月拆息報2.1422厘，按日回升0.02125厘，結束6連跌，一周、兩周及兩個月拆息同樣回升。隔夜拆息則跌至0.747厘水平，為逾半年新低。

前晚出爐的美國通脹數據超過預期，市場對聯儲局加息的預期升溫，以現時一個月拆息計，美元倫敦銀行同業拆息(LIBOR)較港息高約2.4厘。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，美國通脹或高企，美息隨即反彈，反觀本港資金需求不大，特別是香港新股集資方面，以至港美息差續擴，預期港匯持續貼近7.85弱方兌換保證，只要美國不表態會停止加息，資金外流或持續，本港銀行體系結餘繼續下跌。至於港元拆息或待結餘跌至更低水平後才回升，一個月期拆息或重上3至4厘，但未必會升至去年5厘高位。

東亞銀行財富管理部首席投資策略師李振豪則稱，基本情景預測美國下月加息，5或6月再加一次息，除非香港跟隨加息，否則港匯貶值壓力持續。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，港元拆息將短期內反覆回升，故提醒有意置業人士揀選按揭產品前要留意息口走勢及市場變化。

另外，樓市交投趨穩，市傳有中小型銀行增現金回贈以爭奪按揭客，按揭貸款額500萬至800萬元以下，回贈達2.3%；800萬至1,000萬元以下的回贈達2.4%；1,000萬元或以上的回贈達2.5%。經絡按揭轉介研究部資料顯示，該中小型銀行所提供2.5%的現金回贈，是自2007年該行有紀錄以來新高；另本港銀行為新做按揭提供的現金回贈亦由2020年11月有紀錄的最低位0.8%，一直攀升至現時的2.5%新高。