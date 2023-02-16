【東方日報產評】港元聯匯非永恒　防患未然須謹慎

雖然中港兩地經濟走出疫情，恢復通關意味經濟重啟，惟近日香港卻再現走資情況，港匯觸及弱方兌換保證，金管局得連日入市承接港元沽盤，意味港銀加息的壓力增加。事實上，在港美息差高企下，套息交易迎來黃金機遇，吸引沽空港元圖利，甚至加大賭港元聯匯脫鈎的注碼，當局得為匯率波動和大鱷狙擊作好應對準備。

去年香港銀行體系結餘高峰在3,000億元以上，惟隨着美國激進加息，香港的走資壓力大增，去年第四季銀行體系結餘更跌穿千億元大關。本來今年以來兩地逐步走出疫情，經濟重啟是利好，可近日又再現走資，金管局已連日入市干預，除了港美息差因素外，說到底離不開中美博弈下，國際金融大鱷仍不死心地押注港元與美元脫鈎。

事實上，繼去年7月對沖基金大鱷巴斯大手拋售港元，去年11月又傳來另一大鱷阿克曼高調沽空港元，並聲言聯匯對港不再具有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。至本月初，又傳來有銀行為個別私人銀行客戶提供美元兌港元「勒式期權」合約，即賭聯匯不脫鈎可穩賺逾14厘回報，惟也意味是「贏有限、輸無限」的賭局，而這類期權能夠找到交易對手，意味有投資者肯為博聯匯脫鈎付出相關的利息代價。諸如此類的消息，在在反映大戶眼中，港元聯匯去向已成為具投機性的主題，才會吸引資金以各種形式下注。

理論上，大鱷要在香港金融市場「搵食」，慣常做法是股、匯、期貨三邊下注。隨着港美息差擴闊，吸引套息交易，港元承壓，銀行體系結餘或未見底，也意味港銀加息壓力增加。年內最優惠利率或再上調，影響借貸成本的加息因素未見頂，加大企業營商與市民供樓壓力，窒礙經濟復甦。若企業盈利未符預期，將令港股估值承壓。大戶高調沽空港元在前，萬一經濟復甦進度不對辦，疊加歐美經濟衰退，港金融市場就可能成為大鱷提款機。過去這類市場震盪亦曾出現，畢竟香港金融市場對外開放，資金自由進出，不可能迴避這風險。

聯匯制度是香港經濟命脈，港府得全力以赴保持制度運作，過去銀行體系結餘曾跌破千億元，市場操作亦一切正常。不過，與過去有別的是如今中美博弈，美國繼在科技圍堵中國後，在美元霸權衰落下，早晚會向中國打「金融牌」，香港作為中國境外的國際金融中心，是推動人民幣國際化的重要據點，不能完全排除會成為美國制裁對象的可能。雖然這也關係到美資在港的利益，但國際地緣政治詭譎多變，一日也嫌多，各方得及早制訂預案，以防萬一。

與回歸前不同，如今香港背靠祖國，強大後盾是大鱷們最顧忌的。問題是當香港金融穩定超出投資考慮，而涉及大國鬥爭，背後因素太複雜，尤其須認清如今去美元化趨勢已不能回頭，沒有制度能保證一成不變。即使客觀上人民幣國際化尚需時日，港元與人民幣掛鈎尚談不上有日程，但如何優化港元貨幣制度，使之更好服務實體經濟，減少風險隱患，仍是當局須仔細思量和作完善預警的重要事項。