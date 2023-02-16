鄧建初：美國數據繁多凌亂　照單全收散戶易中伏

美國是世界經濟火車頭，數據之多亦冠絕全球，令人眼花撩亂。以簡化繁及滯後分析，已經足以影響其真實性。更何況人為包裝下，水分滿溢教人產生懷疑。就以近期各大科網巨企紛紛大幅裁員，但數據顯示就業強勁，情況良好，這種背道而馳虛幻式的數據，已毫無啟示作用。市場風向又經常180度轉變，亂上加亂，造成股市過山車般上衝下洗，難以預測，如果仍沿用過往追市炒的模式，就很容易中伏。

言猶在耳，2月加息0.25厘後，經過聯儲局會後聲明，市場差不多一面倒解讀為加息最多兩次、各0.25厘共0.5厘就會利率見頂，即表示加至5厘可以停止加息行動，並在今年尾開始掉頭減息。

股市憧憬利好消息而向上衝，眾人皆以為牛市重臨之際，怎料上周對利息取向有決策權之官員，表示加息行動仍會繼續，甚至會超出市場預期之5厘分水嶺位置，鑑於控制通脹為大前提，加至6厘附近毫不出奇，變相今年尾減息行動之開心願望落空。

事實上，經歷多次量化寬鬆，消費市場極度膨脹，幾屆政府都置之不理，到俄烏戰事把能源價格推至天比高，恐懼失控才立意短時間內要將高通脹壓落至2％以下，談何容易？股票市場隨即於高位見頂回落，之前相信其樂觀言論的股民，以為可以購入股票作長揸，立時心涼了半截。未肯輕微止蝕的話，現時恒生指數處於高不成、低不就，心中忐忑不安，處於進退維谷之兩難局面。

早前恒指縱使升破俗稱牛熊分界線的250天平均線，初哥已指出並非牛市重臨。世界局勢大亂、全球經濟不景氣、通脹揮之不去、加息周期還未完結等利淡因素充斥市場，展開牛市大升之路艱難重重，坊間常用的短線升破長線的終極黃金交叉線有可能是失敗之作，是否如此，且看未來股市動向便會分曉。

雖然經濟氛圍欠佳，但是熱錢流竄，造成股市大上大落，所以初哥於聊天室已多次提出「密食當爆棚」之策略。慶幸的是，開通半年以來，成績非常不俗，其中今年一月貼了50次股票，贏了49次，只輸了一次，命中率高達98%，能夠跟足建議上落上車的學生們，應可贏個滿堂紅。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)