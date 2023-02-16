凱基亞洲：環球投資宜善用3大策略

去年12月提及2023年可以「GAIn」構建組合。「GAIn」包括3個部分：G是指環球防禦(Global Defensive)股份，A是指亞洲(Asia)，而最後In是指投資級別(Investment Grade)債券。是次簡單回顧一下各個部分。

受惠美債長年期孳息率和美元回落，以及內地疫情管控放寬，3個部分年初至今都有跟隨大市上升。股票之中，亞洲的部分升勢最強；防守股方面，由於部署上傾向防守性、低波幅及分散投資，這部分的基金升幅低於單一市場。至於債券的部分，升勢也算不錯。

先講解一下環球防禦股。早前提過今年美股盈利下修的機會很大，標普500指數的預測每股盈利在去年7月見頂，到目前為止已下跌近11%。1月時美股反彈，但預測盈利仍被下調。環球央行「鷹」派加息，衝擊企業盈利，預期盈利下修尚未完結，投資者仍需保持審慎。

股債配置偏好防守類別

利好利淡因素交織，長年期債息回落支持資產價格。1月美國10年期國債孳息率曾一度從3.8厘跌至3.4厘，抵銷部分盈利下修這不利因素，利好資產價格，特別是科技股等高估值公司。不過，美國1月就業數據顯示，勞動力供應持續緊張，失業率創新低，市場認為聯儲局可能在5月再加0.25厘，終端利率重上5厘以上，10年期債息回升至3.7厘，股市升勢受限。

即使美國通脹早於去年見頂，加息已進入後段，料股市波幅仍大，高估值公司更易受影響。部署上，防守股仍較理想。

投資級別債券方面，由於年期普遍較長，去年受加息影響跌勢較深，加息周期進入後段，下行壓力得以緩和。至於年期方面的考慮，中長年期債同樣受惠10年期債息下跌，逐漸增配中長年期投資級別債仍然可取。

對亞洲基金來說，內地放寬疫情管控是支持表現的主因之一。部分新興亞洲及亞洲增長基金的表現跑贏恒指，基金並沒有因為分散而落後大市。早前提過日本股市也是選擇之一，日本基金的表現也相當不錯，升幅與亞洲基金相若，分散投資亞洲仍是捕捉增長的方法之一。

整體而言，股市、債市短期仍受通脹、就業等數據影響加息預期，部署上，分段分散投資仍較可取，故不妨繼續留意「GAIn」投資策略。

凱基亞洲投資策略部