道指升38點　比特幣飆9%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.2%，至103.06；港匯見7.8465；離岸人民幣(CNH)報6.8605；美元兌日圓處133.93；歐元報1.0689，英鎊報1.2035。金價處1,836.2美元。布油報85.28美元，紐油報78.56美元。比特幣飆9.5%，重上2.43萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水130點。

●道指收報34,128點，升38點或0.11%；標指收報4,147點，升11點或0.28%；納指收報12,070點，升110點或0.92%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報20,859點，升46點。

●2月恒生指數夜期收報20,860點，升39點，高水48點，成交13,777張。

●紐約期油收報每桶78.59美元，跌0.47美元或0.59%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.38美元，跌0.2美元或0.23%。

●紐約期金收報每安士1,845.3美元，跌20.1美元或1.1%。

●英國富時100指數收報7,997點，升43點或0.55%；德國DAX指數收報15,506點，升125點或0.82%；法國CAC指數收報7,300點，升87點或1.21%。

●日本1月出口按年增長3.5%，好過預期。

●內地上月境外投資者對境內股票投資創歷史新高。

●荃灣寶豐路住宅地以14.388億港元批出，中標財團為嘉里建設。以可建總樓面約314,315方呎計，每方呎樓面地價約4,578元，靠近市場估值上限。

●美國1月零售銷售按月升3%，高過市場預期；扣除汽車後零售銷售按月升2.3%，與前者雙雙創2021年3月以來最快增速。

●美房貸利率再次回升 上周樓按需求按月跌7.7%

●幣安兩日內再有逾9億美元穩定幣遭贖回

●電動車減價戰！傳特斯拉上海廠部分停產以升級設備

●英國通脹致貧富更懸殊 食品能源佔窮人家庭開支達46%

●恒大物業134億存款遭強制執行 中國恒大獨立調查出爐

●東方日報B1：金管托港元 再斥百四億

●【東方日報產評】港元聯匯非永恒 防患未然須謹慎