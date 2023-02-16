芒格怒斥加密貨幣為「加密垃圾」　但激讚呢隻股票...

據交易平台CryptoCompare數據顯示，加密貨幣「一哥」比特幣最新抽升逾11%，至2.46萬美元。不過，一直反對投資比特幣的「股神」巴菲特軍師兼巴郡副董事長芒格周三(15日)再次抨擊加密貨幣，指其「毫無價值，毫無用處，百害而無一利，是反社會的」。「有時會稱為加密垃圾，有時乾脆叫它加密狗屎；又指居然有人會買這種東西，這太荒謬了」。對於美國接受加密貨幣交易，他坦言，「我不為我的國家允許這種垃圾而感到自豪」，更指任何反對他在加密資產上的立場的人都是「白癡」。

當被問及他會揀選投資特斯拉還是比亞迪，芒格說答案很簡單，「特斯拉去年於中國兩次減價，比亞迪卻加價。比亞迪在中國遙遙領先特斯拉...這幾乎是荒謬」。不過，芒格也讚馬斯克才華橫溢，且與眾不同，因此，「我不買他(的股票)，但也不沽空他」。