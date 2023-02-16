港股重上兩萬一關　ATMX齊漲2%　滙豐做好

港股升幅擴至近300點，恒生指數高見21,105點，重上兩萬一關。國企指數及科技指數齊彈過百點，主板成交200億港元。

大型科網股領漲，嗶哩嗶哩飆5%；京東集團升4.5%；快手升3.3%；阿里巴巴、美團及小米集團齊升2.3%；騰訊升2%。

金融股隨大市做好，中國平安升2%；招商銀行升1.6%；香港交易所升1.4%；友邦保險升1.3%；滙豐控股及工商銀行升0.7%；建設銀行靠穩。

內房及物管股反彈，華潤萬象生活升3.2%；中國海外升2.6%；龍湖集團升2.2%；華潤置地升2.1%；碧桂園升1.6%；碧桂園服務升1.3%。

資金流出公用股，電能實業跌0.9%，是表現最差藍籌；中華煤氣跌0.6%；長江基建跌0.4%；中電控股跌0.3%。

【09:20】港股向好 騰訊及阿里巴巴升1% 滙豐靠穩

港股連跌4日後喘穩，恒生指數開市升134點或0.65%，報20,947點；國企指數高開43點或0.61%，報7,061點；科技指數升39點或0.92%，報4,328點。

大型科網股普遍做好支撐大市，京東集團升1.5%；阿里巴巴升1.1%；騰訊升1%；小米集團升0.6%；美團跌0.9%。

金融股個別發展，中國平安升1.6%；香港交易所及招商銀行升1.2%；滙豐控股升0.7%；友邦保險升0.6%；建設銀行及工商銀行無起跌。