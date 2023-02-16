內地70大中城市1月二手樓價上升

國家統計局公布，1月份內地70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按年上漲城市有15個，較去年12月減少1個；二手住宅銷售價格按年上漲城市有6個，個數與上月相同。1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲2.1%，漲幅較上月回落0.4個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲0.9%，漲幅較上月擴大0.3個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年下降1.1%，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格按年下降3.3%，降幅較上月擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降3.8%和4.7%，降幅較上月均收窄0.1個百分點。

新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲城市分別有36個和13個，較上月分別增加21個和6個。1月份按月比較，一線城市新建商品住宅銷售價格由上月持平轉為上漲0.2%；二手住宅銷售價格由上月下降0.5%轉為上漲0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格由上月下降0.3%轉為上漲0.1%；二手住宅銷售價格下降0.3%，降幅較上月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格下降0.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點；二手住宅銷售價格下降0.4%，降幅與上月相同。

一線城市中，北京和上海1月新建商品住宅價格分別按月升0.4%和0.7%，廣州和深圳同樣按月下跌0.2%。1月二手住宅價格方面，北京、上海、深圳依次按月升0.9%、0.4%、0.6%，廣州則按月跌0.2%。