兗煤澳大利亞：新南威爾士限價及煤炭儲備政策將影響收益

根據政策，公司每季度須從其應佔可售煤產量中向國內發電廠提供最多39.5萬噸煤炭。根據政策出售的煤炭的價格上限為每噸125澳元，按5500 kcal/kg產品交付(按能源調整)。

除政策對公司的銷售情況及收益的直接影響外，要求將煤炭重新轉向國內供應鏈存在重大物流挑戰。根據政策營運充足時間後，公司方能更好地評估物流影響。

公司已獲新南威爾士政府告知，其將不會就市場價格與其根據政策銷售所收取的價格之間的差額獲得補償。在若干情況下(如成本超出煤炭價格上限)，可能會提供補償。然後，公司尚未看到指導補償的最終框架，並理解其可能需要數周方能最終確定。

公司將繼續與新南威爾士政府合作，以解決政策的任何意外影響及確定公司因該政策產生的損失而應收取的補償。