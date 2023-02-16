【高盛推介】美國周四公布PPI　資金部署淡倉對沖

高盛(亞洲)有限責任公司：美國日前公布1月消費物價指數按年升6.4%，核心消費價格指數按年升5.6%，均高於市場預期，而美國亦將於周四(16日)晚公布生產物價指數(PPI)，市場繼續關注物價走勢。此外，美國兩年債息走勢突破4.6厘，逼近去年10月創下的自2008年以來的高位。美股表現靠穩，三大指數輕微走高，當中納指升幅最大，升97點或0.8%。道指及標指分別升38點及11點。

觀察個股輪證資金流向，納指淡倉於本周二及本周三共錄得約210萬元資金流入。

道指方面，好倉於本周一及本周二共錄得約10萬元資金流入後，周三獲小量資金轉向沽出。淡倉於本周一至本周三共錄得約360萬元資金流入。

標指方面，好倉於周三獲資金轉向流入。淡倉於本周一至本周三共錄得約90萬元資金流入。

納指沽10716，行使價10,750點，2023年6月16日到期，實際槓桿9.6倍，市場上最貼價條款之一。

道指沽10751，行使價31,380點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.6倍，市場上最貼價條款之一。

標指沽10759，行使價3,485點，2023年6月16日到期，實際槓桿11.8倍，高槓桿。

納指購10750，行使價14,068點，2023年6月16日到期，實際槓桿13.5倍，2個月期以上產品最高槓桿。

道指購10742，行使價37,100點，2023年6月16日到期，實際槓桿21.6倍，34,000至38,000點間產品最高槓桿。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿9.0倍，貼價、低街貨。

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