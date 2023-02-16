許繹彬：港股升勢有保留　提防掀供股或批股潮序幕

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股走勢繼續一蹶不振，本周更出現「久守必失」的情況，曾多次穩守的21,000點終告失守，連帶20,800點的重要關卡亦被撕破；從形態來看，20,658點的50天線，亦岌岌可危。港股今日光環盡失，較早前曾被外界認為高位難以估計，到今時今日則估計何時見底；究竟投資者現階段如何是好，應何去何從？

許氏認為，現階段港股除沒有實質好消息配合外，中美問題也在醞釀，兩國就上空異物問題愈講愈激烈，外界擔心事件由原本的「口水戰」，或會因言論愈來愈過火，而突然出現「擦槍走火」，令全心一致重建的復常之路添上陰霾；一直需要北水滋潤才有生氣的香港股票市場，亦可能因這不明朗因素下，令北水力度欠奉，從而令港股成交只接近1,000億水平。

因此，投資者現階段應要留意中美關係變化外，美匯近日再度呈現波動，投資者不可輕視，建議投資者先行留意20,400是否守得穏，才作部署。