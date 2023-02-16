黑石集團：聯儲局料加息至5.5厘 不會再爆金融海嘯

私募基金巨頭黑石集團(Blackstone)總裁Jonathan Gray出席本港金融學院舉辦的研討會時表示，通脹難以回落，美國聯儲局或將上調聯邦基利率到5.25至5.5厘，然後在該水平維持一段長時間。

他認為，美國經濟目前看來不錯，惟增速正正慢慢放緩，其中建築業增長速度顯著減慢，企業在招聘上變得猶豫，資本開支亦正減少。他預期，今年貨幣政策將繼續緊張，聯儲局醉心於不希望重現1970年代的高通脹，料今年經濟活動將持續放緩，影響企業盈利。

他指出，經濟前景並不全是負面，正面因素還有通脹增速正在回落，經濟不會出現如2008年金融海嘯級的金融危機。

談到資產價值，Gray認為主要受現金流和估值擴張推動。高資本成本環境不利估值擴張，目前經濟條件下，黑石集團在投資上主要着重現金流這一增長引擎，主力投資現金流增長強勁的公司和資產。

對於房地產前景，他認為，房地產市場正出現轉變，其中寫字樓物業面對的衝擊最大。他透露，15年前黑石集團的投資組合中，傳統美國寫字樓物業佔約45%，目前已減至2%，主因認為租金增速追不上相關成本和開支增速，亦擔心空置寫字樓難以租出，零售商舖亦面臨類似狀況。

同時，電商平台發展蓬勃，推動物流業發展，黑石集團在全球各主要市場投資約2,000億美元在倉庫上，板塊存在增長潛力。

企業投資方面，集團會尋找所謂「好鄰居(good neighbourhood)」板塊，包括與生活數碼化、生命科學，以及緣色能源相關板塊。

他提醒投資者要時刻保持清醒，即使在同一板塊中，資產前景有所不同。他指，人類往往因不希望嘗試失敗滋味而不止蝕，傾向賣出有回報的資產，而繼續持有虧損資產。他直言，失敗平常不過，黑石集團的投資亦非每次正確，重要是找出問題後承擔痛若，然後往前走，作下一項投資。