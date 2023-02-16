【高盛推介】騰訊、阿里發力急彈 資金兩邊部署
2023年02月16日 12:15
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股本周反覆整固後周四(16日)發力急彈。早上高開約1%後升幅持續擴大，最高見392.8港元。現報390.6元，升約3.6%。有券商料騰訊今年遊戲收入可達2,221億元人民幣，按年升8%，並給予「跑贏行業」評級，目標價475元。
另一重磅科網股阿里巴巴周三守穩在100元水平收市，周四早段亦發力反彈。早上高開約1.1%後升幅擴大，最高見104.8元。現報104.6元，升約3.7%。阿里將於下周四公布今年第三財季業績，市場料非公認會計準則淨利潤介乎354.05億至495.76億元人民幣，按年下跌20.7%至上升11.1%。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉及淡倉於本周二分別錄得約3,030萬及100萬元資金流入後，周三均獲資金轉向沽出。
阿里方面，好倉於本周二及本周三共錄得約690萬元資金流入。淡倉於本周二錄得約720萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，北水周三繼續賣出騰訊，錄得約4.8億元資金淨賣出。
投資者如看好騰訊，認購證方面的活躍條款選擇可留意中年期、輕微價外騰訊購(12951)。 低面值選擇可留意低街貨騰訊購(12769)。中期的輕微價外選擇可留意高槓桿騰訊購(12764)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(52334)，遠牛選擇可留意騰訊牛(69390)，與現價有約20及35元收回距離。
騰訊購12951，行使價448.2元，2023年7月3日到期，實際槓桿7.8倍，中年期、輕微價外、活躍條款。
騰訊購12769，行使價496.15元，2023年7月24日到期，實際槓桿8.1倍，低面值、低街貨。
騰訊購12764，行使價456.04元，2023年5月2日到期，實際槓桿11.4倍，中期、輕微價外、高槓桿。
騰訊牛52334，收回價370元，行使價367.2元，換股比率500，槓桿比率16.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛69390，收回價355元，行使價352.2元，換股比率500，槓桿比率10倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿、低面值。
騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿、低面值。
騰訊熊51766，收回價410元，行使價413元，換股比率500，槓桿比率20倍。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意阿里購(24098)。高槓桿選擇可留意阿里購(29937)。中年期選擇可留意低街貨阿里購(13017)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(51765)，遠牛選擇可留意阿里牛(68735)，與現價有約10及15元收回距離。
阿里購24098，行使價110元，2023年5月25日到期，實際槓桿6.0倍，貼價。
阿里購29937，行使價120元，2023年6月7日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。
阿里購13017，行使價128.98元，2023年7月24日到期，實際槓桿5.7倍，中年期、低街貨。
阿里牛51765，收回價95元，行使價93元，換股比率100，槓桿比率9.4倍，相近收回價近牛中街貨較低。
阿里牛68735，收回價90元，行使價88.5元，換股比率100，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、低街貨。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.9倍，低面值。
阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，近15元收回距離熊證。
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