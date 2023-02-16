渣打去年多賺33%　將開始10億美元股份回購

集團行政總裁溫拓思稱，將展開新一輪10億元股份回購，令股東分派2022年初以來總額達28億元，已超過集團目標的一半，即於2024年或之前3年分派50億元。當去年提出的5項策略性行動繼續取得重大進展，有信心能達到財務目標，並正上調預期，現時目標是在2023年令有形股東權益回報接近10%，以及在2024年超過11%，並於其後繼續增長。

若單計去年第四季度，收入增長12%至37億元，如撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算則增長26%；按固定匯率基準計算，利息收入淨額增長28%。

展望未來，公司就2023年及2024年作出一系列預測，其中收入將在8至10%的範圍內增長(撇除債務價值調整及按固定匯率基準計)；全年平均淨息差於2023年約為175個基點，於2024年則高於180個基點；信貸減值將繼續正常化，邁向過往周期的貸款損失率範圍，即30至35個基點。