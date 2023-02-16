致同：內地通關有利亞洲私募拓商機

致同(香港)會計師事務所最新發表的《亞洲私募股權投資觀點2023》指出，投資者對亞洲私募股權行業2023年的前景仍然審慎樂觀。投資者雖然憂慮利率上升、通脹可能繼續加劇、經濟前景仍然不明朗，以及歐美等世界主要市場可能會發生經濟衰退等諸多挑戰，但中國放寬新冠肺炎疫情的防控政策，並恢復通關，可望催化其市場反彈，開拓更多潛在機會。此外，乾火藥(dry powder，是指已募得但尚未投資的資金)水平仍然高企，所以企業收購價格倍數很可能仍將普遍偏高。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，該行認為潛在的歐美經濟衰退將拖低資產的估值，令其更具投資吸引力，因此或成為驅動全球私募股權投資市場發展的重要因素。此外，中國放寬疫情防控政策，撤銷出入境限制，增強了該行對中國資本市場的信心。

投資者從過往前景不明的時期汲取了教訓，在市場增長放緩和較難退出投資的市況下，投資取態趨於謹慎。然而，私募股權二級市場則因能為投資者提供流動資金，尤其在現時市況更為關鍵，故預期私募股權二級市場活動於2023年更趨活躍。私募股權投資公司組隊一起進行俱樂部式交易，能夠分享洞見與專長，該類交易因能讓投資者控制風險和攤分投資的下行風險而呈上升趨勢。