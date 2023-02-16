黑石總裁：挽留人才須創造良好企業氛圍

私募基金巨頭黑石集團(Blackstone)總裁Jonathan Gray去年因感染新冠病毒而缺席國際金融領袖投資峰會，對今次終於能親身來港出席金融學院的研討會感到高興，同時樂見本港正走出疫情陰霾。港府積極吸納人才之際，他亦分享該企挽留人才之道，認為除了薪酬具吸引力外，創造良好企業氛圍至關重要。

他表示，好的企業氛圍包括需要令員工獲得晉升空間，無論員工入職時的職位如何，人人都可以有向上發展的機會。其次，員工之間共同要有一致的良好願景，例如在完成客戶任務的同時，對社會有所貢獻。

此外，要創造員工之間的連繫感。他透露，集團每個周一都有「Blackstone TV」活動，雖然只是一個內部視頻會議，員工能分享對環球投資環境見解，或者成功經驗，該企每周舉辦相片比賽，員工能通過相片分享日常生活，讓身處世界各地的員工與公司產生聯繫，該企亦支持讓員工重返辦公室，增加員工間親身交流機會。

對於自身成功秘訣，是對從事工作的熱愛，又指作為投資者，一旦信奉某項事物存在機遇，便會堅守落去。他認為自己十分幸運，能夠在1992年大學畢業後加入黑石集團，從此愛上投資行業，並在公司接受各種訓練，走上目前高位。而作為領導者，他喜愛與人交流，對於下屬成功感到滿足。

情人節雖剛過去，但他仍展現浪漫的一面，稱另一幸運是遇上妻子，以及4個女兒為他帶來無比價值，以維持生活平衡，使他即使在工作不如意時，仍記得生命中還有更重要的事物存在。