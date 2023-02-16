KOKO ROSSO推售88伙　入場費544.5萬元

今年首個新盤開價，會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO公布首張價單提供88伙，折實平均呎價約17,973港元，較該系列第1期於2020年7月推出的首批折實平均呎價19,995元低約10%。首批一房入場費為554.5萬元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，首張價單屬「市區爆數價」，首批單位集中於第6座，包括18伙一房戶、70伙兩房戶，實用面積300至497方呎。他續指，首批以吸引價錢推出，冀帶動整體樓市氣氛，稍後推出的單位有逾10%加價空間。首張價單全數單位折實價低於900萬元，全數一房戶折實價低於600萬元。

售價方面，價單提供4種付款方法，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價介乎554.5萬至898萬元，折實呎價由17,158至19,090元。按定價計，首批單位市值約7.5億元。

會德豐地產經理(市務)吳家寶稱，首批入場單位為第6座3樓J室，實用面積300方呎，折實呎價約18,483元。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘指，首批呎價最低單位為第6座5樓H室，實用面積424方呎，折實售價727.5萬元。他特別介紹，價單為首置人士提供「首置菁英 180 天現金優惠付款計劃」，可享3%折扣。

項目今晚會率先開放示範單位予Club Wheelock會員預覽，周末正式對公眾開放，周六開始收票。