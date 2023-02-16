恒地中環新海濱建3幢商廈　規劃署不反對

資料顯示，該地盤佔地約516,326方呎，劃為綜合發展區及道路地帶，擬議發展的3幢商業大樓位於地盤西面部分，靠近海濱的第1座樓高6層，第2座及3座分別9與10層。至於項目的東面部分主要為低層園景行人平台，物業樓高1至2層，設零售商業設施及重置天星鐘樓。

樓面分布方面，整個項目的商業部分地積比率約3.13倍，當中商業及零售樓面佔約923,310方呎較多，寫字樓面積約691,320方呎。非商業部分地積比率約0.48倍，包括公眾泊車位、交通及政府設施，以及重置受影響的郵政總局和公共廁所，以及重建天星小輪鐘樓，相關樓面約245,628方呎。其中第1期的3A用地，包括早期重置地區相關和現有公共設施，預計在2026年完成，而第2期的3B用地預計於2031年完成。

發展商提交申請時指出，上述地點將興建一個以「橋」作為整個發展設計概念的綜合項目，為中環新海濱打造世界級地標。擬議發展將擁抱香港獨有的天際線和城市景觀，並透過空中平台連接3座向海濱遞減建築物高度的商業大樓，以加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間，不但與周邊環境融合，更能為海濱帶來一個朝氣蓬勃的新地標。

現有連接國際金融中心和中環碼頭的行人天橋將被重新規劃為園景行人平台。擬議發展將設約309,471方呎公眾休憩空間，較規劃大綱要求的面積多約15%，其中包括約129,170方呎地面公眾休憩空間，約佔地盤面積的25%。同時，項目提供共963個車位，當中325個為公眾私家車停車位。

至於擬議發展的公眾休憩空間包括位於「Horizon Park」的空中平台公眾休憩空間，其他設於低層和地面的公眾休憩空間，以及一條結合「Grand Boulevard」、長達400米，經地面從中環內陸延伸至海濱的景觀走廊。現位於3號用地的皇后像廣場走廊將被美化並打造成現代化的園景行人平台。