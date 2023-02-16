道期升22點　比特幣企2.4萬美元

●美匯指數報103.68；港匯見7.8493；離岸人民幣(CNH)報6.8646；美元兌日圓報133.84；歐元企1.0705，英鎊處1.2047。金價報1,841美元。布油報85.98美元，紐油報79.33元。比特幣企2.4萬美元水平。道指期貨升22點。

●市後關注點

21:30 美國1建築批核、新屋動工、以及生產物價指數(PPI)

21:30 美國2月4日當周持續申請失業救濟人數

21:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-中金料騰訊今年遊戲收入升8%。

-耀才證券：內地所有客戶帳戶可續進行各類交易。

-摩通調升創科目標價至130元。

●中國經濟：

-內地今年財政收入料恢復增長，惟形勢仍嚴峻。

-字節跳動PICO傳大裁員，內部人士認進行組織優化。

-致同：內地通關有利亞洲私募拓商機。

-畢馬威：中國有望再次成為世界經濟增長主引擎。

●銀行業放榜：

-渣打去年多賺33%，將開始10億美元股份回購。

-東亞銀行去年少賺17%，第二次中期息17仙。

●黑石集團：聯儲局料加息至5.5厘，不會再爆金融海嘯。

●東亞：對內房撥備最壞時刻已過，料不良貸款比率維持高位。

●Subway正式宣布賣盤，估值或超過780億。

●達利奧：中美可避免軍事衝突，能與兩國打交道便成贏家。

●芒格怒斥加密貨幣為「加密垃圾」，但激讚呢隻股票...

●芒格：巴菲特已指定阿貝爾成繼任者。

●美股：

-麥當勞下周德國推素麥樂雞，Beyond Meat漲12%。

-電商Shopify上季收入逾17億美元，勝預期。

●美國會預算辦：倘不調高債務上限，最快7月違約。

●白宮據報考慮提名古爾斯比出任聯儲局副主席。