陸秉鈞：咪炒錯？真正ChatGPT概念股係...

近日市場熱炒ChatGPT概念股，多隻科網股也跟著乘勢炒上，但其實市場真正擁用ChatGPT技術，卻是一間耳熟能詳的公司—微軟(MSFT.US)。本月7日，微軟宣布將與目前最炙手可熱ChatGPT的創建公司OpenAI共同合作，將會為旗下搜尋引擎「BING」及瀏覽器「Edge」導入ChatGPT對話式AI技術。有別於傳統的人工智能(AI)，在微軟新版EDGE上，除了過往的搜尋、回應之外，新增了聊天跟創造的服務。用戶可以與AI對話，並發出不同的指令着AI完成。程度更可涉獵到AI編寫文本或程式、匯總網頁並以對話方式回應查詢。相對現時市場上現有的AI，新版「Bing 」擁有更先進的語言模型，因此筆者對微軟的新舉措更有期盼。

微軟的瀏覽器和搜尋引擎的業務貢獻與Google一直以來都相差甚遠，目前「Bing 」在搜尋引擎的市佔率只有3%，去年微軟一整年從搜尋、新聞廣告中收入為32億美元，只要每多搶下1%市佔率，就能多獲得20億美元廣告收益。筆者相信，微軟將有望通過「Bing 」扭轉現時與GOOGLE懸殊的市場地位。

回看基本面分析，2022年第四季全球PC銷量下滑30%，對產品收入造成影響(收入165億美元，按年下降21%)，在今年上半年也未見好轉，更拖累了今年業績，市場預料2023年盈利(2023年6月年結)將出現單位數百分比的倒退。但隨着公司於「服務收入」上進一步深化，公司於2024年的盈利將有望改善，甚至有機會創下歷史新高，甚至重拾增長動力!

從圖表技術角度分析，微軟自上年11月實現了歷史高位後持續反覆下跌，並出現下降趨勢且延伸至今，這個強大的阻力位，於2月首周終現突破，站於其上作結，並於上周進一步以陽燭收盤確認正式突破；將扭轉一浪低於一浪配合上年11月和今年1月做出的雙底，以量度升幅計算，中短線保守目標可以先見290美元水平。

事實上，撇除圖表分析，微軟伴隨美股大牛市，由2012年開始，連續上升10年後，才於2022年終斷。升幅達16倍！在2022年，微軟下跌了28%，雖然今年錄得升幅，但仍較歷史高位346.4下跌了23%。若然微軟業績能夠再創新高，考慮美國加息氣氛打擊下，將升幅打8折，中長線股價也可見330美元。

富途交易部高級分析師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者擁有上述建議股份發行人之財務權益)