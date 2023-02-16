【產經直播】港股升幅縮一截　調整未完？

港股連跌4個交易日後，周四(16日)終見反彈。恒指高開134點後，最多升494點，高見21,306點，惟收市升幅縮至175點，報20,987點，大市成交1,229億港元。港股升少一截，意味調整未完？要再試更深水平？支持、阻力位又喺邊？

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