【產經直播】港股升幅縮一截 調整未完？
2023年02月16日 16:23
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港股連跌4個交易日後，周四(16日)終見反彈。恒指高開134點後，最多升494點，高見21,306點，惟收市升幅縮至175點，報20,987點，大市成交1,229億港元。港股升少一截，意味調整未完？要再試更深水平？支持、阻力位又喺邊？
渣打集團(02888)截至2022年12月31日止全年業績，期內普通股股東應佔溢利為25.47億美元，按年升33.7%，每股基本盈利85.9美仙，派末期息每股14美仙，渣打增派息兼回購，股價升近3%，前景看俏？至於滙豐控股(00005)亦將於下周二(21日)公布業績，近期股價相對穩定，滙控值得憧憬？績前可以點部署？在預期美聯儲仍有機會進取加息下，銀行股值得留意？
三大中資航空股公布1月營運數據，其中國航(00753)1月旅客周轉量按年增長62.2%，同月載客量按年增54%，股價升2%。另外，東航(00670)及南航(01055)1月旅客周轉量均增長逾4成，分別升3%及0.1%。在內地繼續朝復常邁進下，中資航空股仍有水位？有咩隱憂？
內地三大電訊股同樣做好，中國電信(00728)副總經理李峻在高峰論壇上稱，集團光網已覆蓋全國345座城市，中電信A股漲停，H股亦升2%，中電信睇高一線？
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