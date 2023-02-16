【全球首例】港府發售首批價值8億代幣化綠色債券

香港金融管理局宣布，成功為港府發售8億港元的代幣化綠色債券，據指，該為全球首批由政府發行的代幣化綠色債券。

是次1年期港元代幣化綠色債券於本周早前舉行網上路演，並於昨日(15日)定價，收益率為4.05厘。相關發售由4間銀行承銷，其中兩間亦擔任投資者託管行。

是次一級發行使用在私有區塊鏈網絡上，以T+1貨銀兩訖(DvP)的方式結算代表債券實益權益的證券代幣和代表對金管局港元法定貨幣債權的現金代幣。其後債券流程(包括息票派付、二級市場交易交收及到期日贖回)亦將以數碼化形式在私有區塊鏈網絡上進行。

是次代幣化綠色債券通過CMU結算及交收，而經CMU進行的交易是受惠於香港法律下的法定交收終局性。在私有區塊鏈網絡上的記錄(on-chain records)為證明各方在平台上對證券代幣及現金代幣所有權的具有法律明確性和最終效力的記錄。

滙豐：代幣化綠債債券發行和資產服務全數碼化潛力

作為首批以香港法律為管轄法律的代幣化債券，是次發行顯示香港能為創新的債券發行形式提供靈活便利的法律和監管環境。金管局指，作為綠債計劃下特區政府的代表，將適時發布白皮書，總結是次發行的經驗，及展望下一步計劃，為在香港發行代幣化債券提供參考。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，該行一直支持港府綠債計劃；代幣化綠色債券不單標誌著資本市場的創新里程，同時展現了債券發行和資產服務流程全部實現全數碼的潛力。該行期待繼續與金管局及業界夥伴緊密合作，攜手鞏固香港在綠色金融及金融科技範疇的地區樞紐地位。