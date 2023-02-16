【新盤追擊】屯門NOVO LAND 2期全面睇
2023年02月16日 18:00
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新鴻基地產(00016)旗下的屯門大型住宅項目NOVO LAND，一共分6期發展，去年推出1A及1B期時大受歡迎，更成為2022年全年的新盤票王，以逾2萬票累沽1,546伙，項目受歡迎程度可謂毋庸置疑。全新的第2期亦正部署開售，全期一共提供1,658伙，間隔涵蓋一房至四房，而率先登場的2B期則提供2座物業，以Arreso命名，分為Arreso第1A、1B，以及Arreso第2座，涉及729伙，主打一房及兩房戶型，實用面積介乎277至1,429方呎。
NOVO LAND其中一大賣點，便是擁有完善交通網絡，項目享有雙鐵路站優勢，住戶只需乘搭專線小巴或者巴士，便可直達港鐵屯門及兆康站，瞬間連接各個鐵路樞紐及多個CBD，駕車的住戶亦可以經屯赤隧道，前往國際機場及港珠澳大，僅20分鐘車程。美聯物業高級區域營業董事吳偉光(Andy)亦表示，因屯門受惠於「北部都會區」的布局，往返內地亦十分方便，鄰近的洪水橋將發展成新界西北的「區域經濟及文娛樞紐」，加上近期中港全面開關，兩地人才流動增加，屯門一帶的住屋需求亦水漲船高，升值潛力更會節節上升。
項目另一大賣點便是配套完善，NOVO LAND 2期正正位於基座商場NOVO Walk上蓋，商場佔地約48,000方呎，雲集日式大型超市、國際幼稚園，以及各式各樣的食肆。吳偉光亦提到，屯門區亦有其他多元化的購物選擇，例如屯門市廣場及Vcity，如喜歡烹飪的話，又可以到馳名的三聖海鮮街，選購新鮮生猛海鮮；至於想親親大自然的話，也可以到區內郊遊打卡熱點，如大欖千島湖及菠蘿山遠足。
同時，NOVO LAND亦自設40萬方呎會所-NOVO Resort，提供88項動靜皆宜的消閒遊樂設施，如佔地3.2萬方呎的六大水上遊樂設施、健身室及耕作農莊等，住戶不出遠門便可享受全天候玩樂消閒體驗。
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