【新盤追擊】屯門NOVO LAND 2期全面睇

NOVO LAND其中一大賣點，便是擁有完善交通網絡，項目享有雙鐵路站優勢，住戶只需乘搭專線小巴或者巴士，便可直達港鐵屯門及兆康站，瞬間連接各個鐵路樞紐及多個CBD，駕車的住戶亦可以經屯赤隧道，前往國際機場及港珠澳大，僅20分鐘車程。美聯物業高級區域營業董事吳偉光(Andy)亦表示，因屯門受惠於「北部都會區」的布局，往返內地亦十分方便，鄰近的洪水橋將發展成新界西北的「區域經濟及文娛樞紐」，加上近期中港全面開關，兩地人才流動增加，屯門一帶的住屋需求亦水漲船高，升值潛力更會節節上升。

項目另一大賣點便是配套完善，NOVO LAND 2期正正位於基座商場NOVO Walk上蓋，商場佔地約48,000方呎，雲集日式大型超市、國際幼稚園，以及各式各樣的食肆。吳偉光亦提到，屯門區亦有其他多元化的購物選擇，例如屯門市廣場及Vcity，如喜歡烹飪的話，又可以到馳名的三聖海鮮街，選購新鮮生猛海鮮；至於想親親大自然的話，也可以到區內郊遊打卡熱點，如大欖千島湖及菠蘿山遠足。

同時，NOVO LAND亦自設40萬方呎會所-NOVO Resort，提供88項動靜皆宜的消閒遊樂設施，如佔地3.2萬方呎的六大水上遊樂設施、健身室及耕作農莊等，住戶不出遠門便可享受全天候玩樂消閒體驗。

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