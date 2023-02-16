渣打：未見內地樓市交投顯著增加　出於審慎增減值支出

由左起：渣打香港區行政總裁禤惠儀、亞洲區行政總裁洪丕正，及亞洲區財務總監華實廉（Saleem Razvi）

他又說，渣打整體內房敞口已由2021年的約40億美元，降低至去年的33億美元。目前只有27億美元與開發商相關，而當中的11億美元為信貸等級13至14，基本上是不良貸款，但是集團對內房的撥備已覆蓋該板塊的不良貸款連同抵押品約81%。

他認為，目前房地產行業最壞情況已過，相信行業會逐步恢復，行業反彈速度視乎市場信心。惟坦言集團仍密切關注事態發展，暫時不急於去增加內房敞口。對於內地近期出現提前還貸潮，但洪表示暫時在住房按揭貸款方面未見不尋常的迹象。

渣打集團去年全年信貸減值多達8.38億美元，當中內地商業房地產相關減值佔5.82億美元。大部分的內房減值在香港入帳，導致港區去年貸款減值多達5.79億美元，渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，內房敞口佔香港貸款帳簿少過3%，若扣除內房情況，香港帳簿非常穩健(highly-secured)，貸款損失率低於2點子。

集團稱未能透露對印度阿達尼(Adani)集團的敞口，但亞洲區財務總監華實廉(Saleem Razvi)提到印度市場貸款質量健康。洪則表示，對於印度市場仍感到樂觀，以當地經濟表現強勁、政治環境穩定，集團未來仍會繼續投資於印度。