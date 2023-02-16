渣打：過去1年向股東回饋218億　資本充足比率仍達13.6%

洪表示，集團去年收入或者盈利都已經超越了疫情前水平，動力主要來自去年下半年。集團對今年前景樂觀，即使西方仍受到通脹及經濟衰退風險衝擊，亞洲仍是全球經濟增長引擎，尤其看好亞洲區內貿易融資及資金往來。隨着今年全面開放，跨境業務有增無減，香港作為超級聯繫人，無論是在資金配置，貿易融資或者財富管理都會扮演重要角色，這些增長為公司帶來機遇。

洪又說，美國加息周期完結仍言之尚早，基於目前的預測，集團預計今年平均淨息差(NIM)為1.75厘，明年則高過1.8厘。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，美國在這輪加息周期加息9次，至於本港最優惠利率(P息)僅增加3次，若美息繼續在現水平，港拆息又跟隨，則有機會再加P息，但強調這會視乎資金成本、拆息表現及銀行結餘。她又說，香港人向來對房地產有較大需求，今年投資情緒恢復，加上中港通關，有利帶動香港樓市交投回升。

她又提到不單只是香港，全球對人才的需求大，尤其是綠色金融或者金融科技範疇。雖然去年疫情限制措施維持，集團去年自海外招聘約200人來港。隨着港府推出新措施，中港邊境開放，相信招聘更容易，無論本地或海外都會繼續增聘人手；集團每年都會審視人工，以維持公司競爭力。