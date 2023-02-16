專家樓評：通關增樓市信心　新盤二手交投升

自今年初內地與香港開始首階段通關，股市樓市齊升；近日更全面恢復通關，不設限額，恢復兩地人員正常往來；料通關將為本地零售注入動力，帶動本港經濟逐步復甦，樓市交投亦漸漸回暖。從數據可見，自通關消息公布後，市場氣氛向好，投資者信心大增，恒生指數率先由去年低位回升，相信今年樓價亦將回升。

內地與香港通關期間，新盤市場雖然未有大型全新盤推售，新盤交投仍然熾熱。據《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，1月新盤銷售量錄507宗，按月大升近9成，並創4個月新高；當中逾5,000萬元新盤銷售量更由去年12月的13宗急增至今年1月的43宗，增幅達2.3倍，表現跑贏大市，帶動新盤銷售平均金額錄約1,625萬，按月增約12.3%，彈升力度強。隨着內地與香港通關，有利樓市氣氛，相信發展商將會趁機加快推盤步伐；而當有全新盤推出時，市場積存的購買力料將會爆發；預料首季新盤銷售量有望挑戰4,000宗水平。

二手方面同樣受惠；據本行前線分行所錄得的數字顯示，20大屋苑今年首4周(2023年1月2日至1月29日)錄274宗二手成交，較前4周(2022年12月5日至2023年1月1日)的245宗增加約11.8%。馬泰陽指，今年首季二手住宅註冊量料錄逾1萬宗，按季升約3成。事實上，因美國聯儲局縮減加息的幅度，加上是次加息本港未有大型銀行跟隨，在業主供樓壓力未有增加的情況下，市場上的「筍盤」迅速被消化，出現零議價、甚至高市價的成交，反映樓市逐步回穩。待節日氣氛完全消散，相信2月及3月份樓市將會延續升勢，料首季二手住宅註冊量將錄逾1萬宗。

事實上，自今年初內地與香港開始首階段通關，1月入境旅客人次有近50萬，按月升約2.1倍；而自2月6日起，內地與香港全面通關，有內地旅遊網站的數據顯示，自內地宣布全面恢復與港澳往來後，目的地為香港及澳門的搜尋量急升逾3倍，反映內地客來港意欲高漲，預料訪港旅客將進一步提升。事隔三年，本港對內地及國際大門再次開啟，在國際舞台上再展光芒，預料將有效地帶動本港的經濟及樓市向好。

內地與香港通關有利帶動「北水」流入增商機，市傳有中資銀行針對來港工作及定居的內地專才，提高按揭現金回贈，助相關人士置業，乘勢搶佔市場份額。與此同時，配合政府早前在《施政報告》中推出合資格人才退還在港置業的辣稅，進一步提升專才來港置業的吸引力。

筆者亦期望政府在本月即將公布的《財政預算案》提出有利經濟及樓市的措施，如進一步放寬按揭、「辣招」鬆綁甚至或「撤辣」等利好消息，預料樓市年中或呈現更大突破。

香港置業行政總裁 馬泰陽