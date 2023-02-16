有學生食完「活力午餐」飯盒後不適　大家樂：會徹查事件

公司在聲明中指出，活力午餐近日收到個別學校通知有同學進食飯盒後感到不適，大家樂集團非常重視事件，學生的健康是集團首要關注。除了退回兩天的款項給家長，亦會額外補償兩天飯餐，各分區之客戶經理及客戶主任將與學校講解退款及補償細節，對受影響的學校、家長及學童衷心致歉。

該公司又指，活力午餐一向有嚴謹的食安管理準則及品質監控機制，嚴格遵從ISO和HACCP等國際食物安全標準。正循幾個方向尋找問題根源，包括原料規格、加工程序、烹飪設備性能及運輸物流時間；同時已將飯盒樣本送往化驗所檢驗，現正等候結果，更由即日開始，把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強食安監控。

大家樂又澄清，活力午餐並無出現罷工，惟過去數年因新冠疫情緣故不少員工已轉行，要回復到疫情前的員工數目需時，短期內人手安排較為緊張。全面復課後，每天供應超過10萬個飯盒予學校，數量比復課前增加三至四倍，面對龐大的飯盒需求，已積極增聘員工，並由其他業務單位調配人手到活力午餐協助，另外亦增加物流車隊，務求將飯盒盡快送到學校。未來將繼續與各學校保持緊密溝通，釋除學校及家長的疑慮。