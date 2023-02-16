收租業主「棄守」劈價沽貨　佐敦德成軒一房減逾百萬易手

收租業主「棄守」，劈價沽貨離場。佐敦德成軒一房單位，原業主轉租為賣，減價110萬元，以430萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨20座中層4室，實用面積約474方呎，兩房間隔，望園景，獲東區上車用家以665萬元購入，呎價約14,030元，原業主早於1988年2月以38.4萬元購入，帳面獲利約626.6萬元。

●中原黃雪飛透露，西半山怡基閣中層B室，實用面積約719方呎，套三房間隔，以1,575萬元易手，呎價約21,905元，原業主於2012年以1,010萬元買入，持貨約11年帳面獲利565萬元，單位升值約56%。

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九龍區

●中原呂燕萍稱，佐敦德成軒中層B室，實用面積約253方呎，一房間隔，最初開價540萬元，減價110萬元或約20%，以430萬元易手，呎價約16,996元，新買客適逢原業主租轉賣，雙方討價還價後，購入作自住用途。

●美聯劉志偉指，大角咀港灣豪庭5座中高層A室，實用面積約368方呎，兩房間隔，望樓景，最初開價630萬元放盤，新近略減12萬至618萬元成交，呎價約16,793元，原業於2009年以238萬元購入，持貨約13年帳面獲利約380萬元，單位升值約1.6倍。

●世紀21家天黎振傑表示，旺角居屋富榮花園16座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場以512萬元易手，呎價約10,579元，原業主早於1998年2月以190萬元購入，持貨約25年帳面獲利322萬元離場。

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新界區

●中原關偉豪稱，將軍澳居屋安寧花園5座中層J室，實用面積約465方呎，兩房間隔，已補價自由市場最初開價530萬元，議價後以525萬元成交，呎價約11,290元，新買家為同區分支家庭。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳公屋景林邨景楠樓高層6室，實用面積約385方呎，未補價第二市場去年12月放盤叫價230萬元，一口減價20萬元，減幅約8.7%，呎價約5,455元。

●香港置業表示，將軍澳南豐廣場6座低層G室，實用面積約375方呎，兩房間隔，望園景，以585萬元放盤約3星期後，獲區內客洽詢，雙方經議價後570萬元易手，呎價約15,200元，新買家為首置客，睇樓一次入市自住。

●香港置業傅志煌指，將軍澳清水灣半島7座高層G室，實用面積約483方呎，兩房間隔，望山景，以700萬元放盤約1個半月後，獲區內客接洽，雙方經議價後減價約38萬元，以約662萬元成交，呎價約13,706元。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳峻瀅II第3座高層B室，實用面積約757方呎，套三房間隔，開價約960萬元放售，近期逐步下調叫價，最終累減約110萬元，以約850萬元成交，呎價約11,229元。

●利嘉閣歐柏倫表示，西貢逸瓏海滙3座低層單位，實用面積約581方呎，連283方呎花園，兩房間隔，以約890萬元成交，呎價約15,318元，原業主於2018年以約949.4萬元一手購入，持貨約5年帳面虧損約59.4萬元。

●美聯嚴啟雄指，馬鞍山聽濤雅苑5座低層C室，實用面積約490方呎，兩房間隔，獲區內用家垂青，雙方議價20萬元，終以740萬元成交，呎價約15,102元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區2月暫錄約95宗二手買賣，按月升約23%，銀湖．天峰5座中層E室，實用面積約573方呎，兩房間隔，開價約900萬元，議價後以885萬元易手，呎價約15,445元，新買家為用家。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山雅濤居1座低層G室，實用面積約702方呎，套三房間隔，望海景，原先開價950萬元，放盤長達1年，減72萬元，減幅約7.6%，以878萬元獲買家承接，呎價約12,507元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山海栢花園1座低層G室，實用面積約424方呎，兩房間隔，望園景及海景，放盤4個月，零議價情況下以620萬元獲買家承接，呎價約14,623元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山居屋富寶花園10座低層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望山景，放盤10個月，叫價370萬元，減60萬至310萬元成交，減幅約16.2%，呎價約6,405元。

●中原歐偉基表示，沙田及大圍區2月暫錄近100宗買賣，按月升約15%，盛世5座北翼高層A室，實用面積約691方呎，套三房間隔，原先叫價約1,260萬元，議價後售1,230萬元，呎價約17,800元，新買家為區內換樓客。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑C座高層7室，實用面積約650方呎，套三房間隔，放盤3個月，未補價第二市場叫價670萬元，輕微減價約2.5%，獲買家以653萬元承接，呎價約10,046元。

●中原吳嘉權稱，火炭銀禧花園2月暫錄7宗買賣，屋苑1座高層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，議價後以612萬元易手，呎價約12,289元，新買家為用家，怕遲買會貴，入市單位自用。

●中原吳華彩表示，大埔寶馬山8座中層C室，實用面積約539方呎，兩房間隔，開價約700萬元，議價後以658萬元易手，呎價約12,208元，新買家為同區分支家庭，父母資助首期，入市單位予女兒作自住之用。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺中心A座低層2室，實用面積約535方呎，三房間隔，放盤半個月，獲外區客590萬元承接，呎價約11,028元，扣除原業主於4年前曾進行內部轉讓，單位原於2004年10月購入，當時作價148萬元，持貨約19年帳面賺442萬元。

●美聯楊浩鴻指，上水御皇庭2座低層室，實用面積約370方呎，兩房間隔，附有大平台，議價32萬元，以418萬元成交，呎價約11,297元，新買家為用家。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水中心3座中層F室，實用面積約342方呎，一房間隔，望公園景，單位原先叫價約530萬元，近期調整叫價，累減約55萬元，以475萬元易手，呎價約13,889元。

●中原區國健表示，上水及粉嶺區2月暫錄約52宗二手買賣，上水居屋翠麗花園3座低層H室，實用面積約591方呎，兩房間隔，已補價自由4市場放盤開價約450萬元，經議價後以428萬元獲承接，呎價約7,242元，新買家為上車客。

●中原王勤學指，元朗區本月上半月錄約90宗二手買賣，已超上月全月84宗，其中YOHO MIDTOWN第3座高層B室，實用面積約492方呎，兩房間隔，以815萬元沽出，創屋苑兩房單位今年新高價，呎價約16,565元。

●美聯翟安暉稱，元朗金朗大廈中層C室，實用面積約573方呎，三房間隔，新買家為區內客，斥480萬元購入自住，呎價約8,377元，原業主2011年以約160萬元購入，持貨逾11年多帳面獲利約320萬元，或升值約兩倍。

●祥益林偉光表示，屯門豫豐花園10座低層F室，實用面積約396方呎，兩房間隔，原業主計劃套現換樓，增加議幅減價20萬元，區外首置客遂便決定以400萬元購入自用，呎價約10,101元，稍低於市價。

●美聯周麗萍表示，屯門居屋新圍苑D座中低層4室，實用面積554方呎，新買家為區內分支家庭，見近日成交加快，即決定購入單位自用，已補價自由市場以458萬元成交，呎價約8,267元。

●美聯陳偉健指，通關刺激買家加快入市，葵涌新葵芳花園A座低層5室，實用面積約400方呎，兩房間隔，最初叫價605萬元，近日原業主下調至520萬元，新買家無睇樓直接連租約購入，議價22萬元，終以495萬元成交，累減110萬元，呎價約12,375元。

●中原王壹鳴透露，荃灣區2月上半月錄得約116宗二手買賣，房協寶石大廈1座高層E室，實用面積約596方呎，三房間隔，上月放盤，未補價第二市場叫價620萬元，近日獲綠表上車客以605萬元購入，呎價約10,151元。

●中原黃國強表示，青衣區上半月已錄得超過60宗買賣，達上月全月七成，灝景灣3座低層D室，實用面積約671方呎，套三房間隔，最初於2021年中開價1,200萬元，今年1月減至980萬元，上車客議價一星期，以938萬元成交，呎價約13,979元。

●中原范德輝表示，青衣區2月累錄約61宗二手買賣，居屋偉景花園2座高層E室，實用面積約694方呎，套三房間隔，2021年10月於未補價第二市場以750萬元放盤，放盤超過1年，累減147.5萬元，獲葵涌區綠表客以602.5萬元購入，呎價約8,682元。

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