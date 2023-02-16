美國面臨「人財兩失」　中日兩國減持美債回收資金

隨着中國經濟活動復常，中港金融市場表現強勁，環球資金亦再次展現出從西向東流的大趨勢。美國的兩大債主——中國及日本持有的美國國庫債券不斷減少之際，國際金融協會(IIF)報告指出，1月外資淨流入中國股市的規模達176億美元(1,372.8億港元)，為2020年12月以來最多；同月整體新興市場資金流入規模亦達657億美元，甚至多過去2022全年的309億美元。

美國財政部國際資本流動報告(TIC)顯示，於去年12月，內地的美債持倉量跌至8,671億美元，按月減少31億美元，為連續5個月減持，續創2010年中以來新低。與此同時，作為美國最大債主的日本持倉量亦下降60億美元，相信部分原因是去年12月日本央行放寬「控制孳息率曲線(YCC)」措施，讓日債孳息率上升，吸引資金回流國內。

美國民主、共和黨目前仍就提高債務上限一事爭持不下，政治鬧劇亦影響到外國投資者對於美債的信心。聯邦政府因為未能提高債務上限，已停止發行新債，國會預算辦公室(CBO)估計，財政部恐怕會在7月前耗盡資金。

數據亦表明，環球資金正在流出美國而重回亞洲，IIF經濟學家Jonathan Fortun於一份報告中指出，從地區來看，上月亞洲及拉丁美洲的外國資金流入規模最為龐大，分別達到344億美元及159億美元。他表示，由於發達經濟體的加息步伐已開始放緩，而新興市場的前景變得更加樂觀，讓後者在債券市場的資本活動變得更活躍。單計今年首周，新興市場國家主權及企業就發了約280億美元的債券，創下歷史新高。

他又提到，中國防寬防疫限制提振了市場情緒，讓內地股市出現罕見規模的資金淨流入。從TIC報告也可見，美國投資者於去年12月已淨買入3.29億美元的內地股票，扭轉了此前連續兩個月淨流出的趨勢。

相反，美國正面臨「人財兩失」的困境。英國移民顧問公司Henley & Partners的報告指，與疫情前的水平相比，2022年淨流入美國的「高資產淨值人士(資產超過100萬美元)」人數下跌逾80%，部份原因是美國富人以前所未有的速度，在外國尋找新移居地。

美國在2014年是富人淨流入數目最多的國家，惟去年排名已下跌至第六位，即排在阿聯酋、澳洲、新加坡、加拿大和瑞士之後。南非市場研究公司New World Wealth研究主管Andrew Amoils指出，雖然仍有不少人選擇移民到美國，但離開美國的人數也大為增加。他亦提到，由於美國有大量積壓的EB-5投資移民簽證未批核，也導致移民到美國的外國百萬富翁人數減少，尤其是來自中國的申請。

全球最大對沖基金橋水創始人、有「鱷王」之稱的達利奧向來喜歡「說好中國故事」。他最新表示，若從全球貿易數字及主導地位看，中國已在貿易戰中佔上風；同時相信中美之間的對峙，最終可以避免升級為軍事衝突。他續指，美國面對的主要挑戰來自國內，包括基建、教育、政治衝突惡化。