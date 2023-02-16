聯合國：暖化將致9億人大遷徙　資源匱乏競爭趨激烈

聯國警告：全球暖化近9億人口受威脅 掀大規模遷移潮

外媒報道，聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)早前警告，全球暖化令海平面上升，有近9億生活於全球沿岸低窪地區的人口受到威脅，或引發超大規模人口遷移，紐約、洛杉磯、上海、倫敦等大城市都將受衝擊。

聯合國安全理事會早前召開第一場探討海平面上升對國際和平與安全威脅的會議，古特雷斯指出，「對生活在沿岸低窪地區的近9億人來說，該危險特別急迫，這些人佔地球人口十分一之」。他稱，就算全球暖化奇迹般地僅上升攝氏1.5度，海平面仍會大幅上升。

他理解，「若我們還不改變政策，溫度將上升到攝氏2.8度，屆時低窪區和整個國家或永遠消失，引爆超大規模人口遷移，淡水、土地及其他資源競爭將變更激烈」。

他指出，海平面上升等於判小島國家「死刑」，孟加拉、中國、印度及荷蘭等國家危險

根據世界氣象組織(World Meteorological Organization, WMO)最新數據，若將全球暖化溫度限制於攝氏1.5度，全球海平面將在未來2000年內上升約6.5至9.8呎。若暖化溫度提高到攝氏2度，海平面則將上升約19.7呎。若升溫達攝氏5度，海平面可能上升高達72呎。